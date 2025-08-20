Богослужения возродили жизнь в старинном храме Кенозерья

Божественную литургию совершили в Почезерском храмовом комплексе — памятнике русского деревянного зодчества XVIII – XIX вв. на территории Кенозерского национального парка.

Богослужение, которое возглавил иеромонах Антоний (Ласточкин), благочинный Плесецкого округа одноименной епархии, состоялось в зимней церкви во имя Обретения главы Предтечи Господня Иоанна. Храм входит в архитектурный комплекс наряду с летней шатровой церковью во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, колокольней и оградой.

В летнем храме богослужения проходили и в прошлые годы, а в Предтеченской зимней церкви Литургию не совершали со времени закрытия храма после революции, и только в начале лета 2025 года там прошла первая после десятилетий духовного упадка служба. Для этого были предварительно привезены и установлены Престол, жертвенник и утварь для службы.

Иеромонах Антоний благодарит руководителя Кенозерского национального парка Александру Яковлеву и всех, кто потрудился для обустройства старинного храма.

Почезерский храмовый комплекс XVIII — XIX вв. — выдающийся памятник русского деревянного зодчества. Сложный по архитектурной форме, он представляет собой «тройник». Храмы такой формы были характерны для Русского Севера. Как сообщается на сайте Кенозерского парка, сегодня из 150 северных «тройников» сохранилось всего шесть. Среди них Почезерский ансамбль выделяется чрезвычайно редкой в русском деревянном зодчестве диагональной объемно-пространственной композицией, аналогов которой в России не сохранилось. Все здания ансамбля образуют единое пространство — холодная шатровая церковь соединена галереей и переходами с трапезной и теплой церковью, а через нее переходом с шатровой колокольней. Бревенчатая ограда, окружающая постройки ансамбля, является наряду с бревенчатой оградой кладбища, расположенной в 300 м от ансамбля, редчайшим в России образцом подобных ограждений.

Здесь находится поистине уникальное явление — двойные «небеса» — в молельном помещении (16 граней) и алтаре (12 граней) шатровой церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста. «Небеса» — деревянные конструкции потолка, расписанные на библейские сюжеты.

Напомним, что Почезерский храмовый комплекс открыли после реставрации в августе 2018 года. Освятил его и совершил в нем Литургию впервые за 80 лет епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, к началу 1980-х годов две церкви и колокольня Почезерского погоста находились в аварийном состоянии. Тогда были проведены частичные консервационно-реставрационные работы.

Возобновили реставрацию ансамбля в 2001 году. В 2002 году специалисты впервые в России осуществили уникальную операцию по подъему 200-тонной шатровой церкви Происхождения Честных Древ Креста Господня с помощью технологии лифтинга и замены венцов в теле памятника, не прибегая к его раскатке.

В 2008–2009 годах была воссоздана не сохранившаяся ограда вокруг храмового комплекса на основе редких фотографий Ивана Билибина, сделанных в 1903 году. Последние реставрационные работы завершились в 2018 году.



