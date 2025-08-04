Жителям Поморья теперь есть, куда жаловаться

В следственном управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу открылось представительство Информационного центра ведомства.

Оно появилось по инициативе Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, который поручил создать подобные подразделения во всех регионах страны.

Основная цель – наладить быстрое и удобное взаимодействие между гражданами и следственными органами.

Теперь жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа могут сообщать о нарушениях закона через официальные страницы в соцсетях или по телефону.

Курировать работу представительства назначен подполковник юстиции Кононов Максим Иванович.

Для связи с населением созданы официальные аккаунты в соцсети «ВКонтакте»: один принадлежит Информационному центру следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (https://vk.com/infocentrskrf_arhslk), другой – лично инспектору по взаимодействию с общественностью (https://vk.com/id570587277).

Через них можно отправить сообщение о возможном преступлении, задать вопрос или узнать актуальную информацию о работе ведомства.

Свое функционирование продолжают и ранее созданные в региональном следственном управлении СК России каналы связи:

🔸Официальный сайт: https://arh.sledcom.ru/

🔸ВКонтакте: https://vk.com/club122318587

🔸Телеграм-канал: https://t.me/su_skr29

☎ Телефонные линии Информационного центра следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:

123 (для абонентов МТС, Билайн, ТЕЛЕ2, Мегафон) или +7 (8182) 29-05-69 – телефонная линия «Ребёнок в опасности». Предназначен для обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

+7 (911) 590-02-42 – телефон доверия следственного управления.

+7 (8182) 29-04-00 – телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес.

+7 (911) 589-67-66 – телефонная линия «Для беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины».

+7 (911) 590-19-86 – телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей».

Адрес для письменных обращений:

📍 163060, Россия, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корп. 1

Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обеспечивает максимально открытое, доступное и оперативное взаимодействие с гражданами.