В Архангельске открылся уже третий исправительный дом для осужденных

Сегодня в столице Поморья состоялось открытие нового участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области.

В торжественном мероприятии принимали участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Владимир Снежков, начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская и ее заместитель Дмитрий Ошуков, уполномоченная по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова, начальник отдела взаимодействия с федеральными органами государственной власти администрации Губернатора Архангельской области и Правительства региона Александр Якушев, начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации ГО «Город Архангельск» Юрий Агеев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Архангельской области Андрей Ореховский, помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Прокуратуры по Архангельской области и НАО Александр Хромцов, прокурор города Архангельска Антон Филимонов, руководитель СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев, исполнительный директор ООО «Трудовые резервы» Александр Ермолин.

Открытие данного УФИЦ стало возможным благодаря сотрудничеству областной службы исполнения наказаний с организациями города. С возможностью привлечения к труду осужденных к принудительным работам положительно решается вопрос нехватки кадровых ресурсов.

В своем приветственном слове врио начальника УФСИН Максим Трефяк отметил, что уголовно-исполнительная система области постоянно ведет активную деятельность по расширению сети исправительных центров в Поморье, сотрудничая с правительством региона и с различными предприятиями.

- Открытие учреждений подобного типа имеет социальную направленность, - подчеркнул Максим Михайлович. - В них осужденные отбывают наказание не за высоким забором в стенах исправительной колонии, а в исправительных центрах. Это огромный лимит доверия со стороны государства и важный момент адаптации для отбывающих наказание.

После официального выступления была перерезана красная ленточка и состоялась экскурсия по УФИЦ. Присутствующие смогли увидеть условия, созданные для осужденных к наказанию в виде принудительных работ. Учреждение оборудовано всем необходимым для проживания. В новом УФИЦ за счет средств работодателя был произведен ремонт здания и помещений. Отбывающие наказание обеспечиваются мебелью, бытовой техникой и постельными принадлежностями. Имеются комнаты для приготовления пищи и воспитательной работы, бытовое помещение и душевые.

Открытый УФИЦ рассчитан на 271 осужденного, отбывать наказание здесь будут мужчины. Они станут работать на объектах компании ООО «Трудовые резервы» и привлекаться для проведения погрузочно-разгрузочных работ и строительства жилых домов. Это уже пятый и самый большой УФИЦ на территории Архангельской области, который открывается на базе имущества работодателя.

Стоит отметить, что в настоящее время в Архангельской области создано семь участков, функционирующих как исправительные центры, которые рассчитаны на 811 мест. В отличие от лишения свободы, такой альтернативный вид наказания как принудительные работы, предоставляет возможность осужденным работать на гражданских предприятиях, пользоваться мобильными телефонами, интернетом и наличными средствами. Вместе с тем, находящиеся в УФИЦ осужденные, находятся под постоянным контролем сотрудников УИС.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и применяется как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, а также как замена оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом.

УФИЦы доказали свою эффективность, помимо возмещения в доход государства по суду, осужденные активно помогают муниципальным округам. В Архангельске они заняты на благоустройстве общественных территорий, убирают набережную, памятные места и остановки.