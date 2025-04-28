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Работа для жителей Поморья давно стала центром любовных отношений

 Аналитики hh.ru провели опрос среди работающих жителей Архангельской области и выяснили, что у 44% опрошенных респондентов был опыт романа на работе. 

 «Если взять в расчет среднестатистическую рабочую неделю в 40 часов, то в среднем за 40 лет трудового стажа человек проводит на работе около 10 лет. А если учесть, что объём переработок с каждым годом растет все больше, то мы можем в сумме проводить на работе до 15 и даже 20 лет. Таким образом, работа действительно становится для нас вторым домом. Мы проводим здесь большое количество времени с людьми, которые зачастую становятся не просто коллегами, а настоящими друзьями и даже партнёрами и семьями. В связи с этим аналитики hh.ru решили выяснить, а как часто работа приносит не только деньги, но возможность создать семью. Выяснилось, что люди действительно достаточно часто могут находить вторую половинку на работе» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

 Опрос hh.ru показал, что сразу у 44% опрошенных работающих жителей региона были случаи служебных романов. Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (50%), работники сферы туризма и ресторанов (40%), а также менеджеры по продажам (36%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 27%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 21%, а среди мужчин – 35%.  

 При этом интересно, что всего объёма тех, у кого был роман на работе более трети (35%) все еще находятся в счастливых отношениях: 20% все еще вместе, но еще не поженились, а 15% стали семьёй официально. Более того 5% опрошенных успели пожениться и даже развестись. 

 Также выяснилось: 43% опрошенных отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 4% случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 10% - позитивно. Остальные затруднились ответить. 

(фото с https://www.psychologies.ru) 

07 июль 08:30 | : Будни

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