Северодвинск начал подготовку к первому сентября

И начал со специального автобуса.

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Начинаем подготовку к новому учебному году: при поддержке регионального правительства приобретен новый комфортабельный автобус для детских перевозок.

Теперь на экскурсии школьники смогут ездить не только безопасно, но и с комфортом – транспорт рассчитан на 34 посадочных места, разместится даже самый большой класс в городе! Все места оснащены удерживающими устройствами, передвигаться в автобусе смогут даже младшие школьники с 6 лет.

На данный момент потребности в перевозках образовательных учреждений обеспечивают 4 автобуса, новое приобретение станет отличным помощником во внеклассной деятельности.



