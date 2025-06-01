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Северодвинск начал подготовку к первому сентября

И начал со специального автобуса.

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Начинаем подготовку к новому учебному году: при поддержке регионального правительства приобретен новый комфортабельный автобус для детских перевозок. 

Теперь на экскурсии школьники смогут ездить не только безопасно, но и с комфортом – транспорт рассчитан на 34 посадочных места, разместится даже самый большой класс в городе! Все места оснащены удерживающими устройствами, передвигаться в автобусе смогут даже младшие школьники с 6 лет. 

 На данный момент потребности в перевозках образовательных учреждений обеспечивают 4 автобуса, новое приобретение станет отличным помощником во внеклассной деятельности.


06 июль 12:30 | : Будни

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