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Архангелогородцы не променяют любовь на карьеру

42% архангелогородцев считают, что любовь важнее карьеры. 26% ставят на первое место профессиональные успехи. 

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (35%).

Среди мужчин и женщин до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов.

32% работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».

19 июнь 17:21 | : Будни

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