Заключенные архангельской колонии сделали вазоны к юбилею города

В цехе металлообработки исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области выполнен муниципальный заказ по изготовлению малых архитектурных форм.

В рамках взаимодействия руководства ИК-1 с администрацией Октябрьского территориального округа Архангельска был заключен контракт. По договору необходимо было сделать 20 вертикальных вазонов по индивидуальному эскизу. Он был предоставлен сотрудникам учреждения для изготовления конструкций.

В Центре трудовой адаптации ИК-1 осужденные сварили вертикальные стойки с декоративными элементами и корзинами для цветов. Металл покрыли молотковой антикоррозийной глянцевой краской с дополнительным визуальным эффектом - рельефом. Для устойчивости основание конструкции усилили тротуарной плиткой.

В преддверии Дня города новые красивые цветочницы уже установлены в Октябрьском округе. 10 конструкций с вазонами украсили главное праздничное пространство – площадь Мира, а остальные расставлены на набережной Северной Двины.