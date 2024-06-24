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Заключенные архангельской колонии сделали вазоны к юбилею города

В цехе металлообработки исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области выполнен муниципальный заказ по изготовлению малых архитектурных форм. 

В рамках взаимодействия руководства ИК-1 с администрацией Октябрьского территориального округа Архангельска был заключен контракт. По договору необходимо было сделать 20 вертикальных вазонов по индивидуальному эскизу.  Он был предоставлен сотрудникам учреждения для изготовления конструкций. 

В Центре трудовой адаптации ИК-1 осужденные сварили вертикальные стойки с декоративными элементами и корзинами для цветов.  Металл покрыли молотковой антикоррозийной глянцевой краской с дополнительным визуальным эффектом - рельефом.  Для устойчивости  основание конструкции  усилили тротуарной плиткой. 

В преддверии Дня города новые красивые  цветочницы уже  установлены в Октябрьском округе. 10 конструкций с вазонами украсили главное праздничное пространство – площадь Мира, а остальные расставлены на набережной Северной Двины.

 

25 июнь 10:21 | : Будни

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