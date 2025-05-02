Половина архангелогородцев с пренебрежением относится к рабочим корпоративам

Каждый второй архангелогородец (57%) в целом доволен корпоративными мероприятиями своего работодателя: 16% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 41% — скорее одобряют. 43% работающих оценивают корпоративы негативно: 21% совершенно не любят их, а 22% скорее не в восторге.

Только 53% посещали последний корпоратив в своей компании, каждый третий (33%) отсутствовал по уважительным причинам, а 14% сознательно его прогуляли. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и уважительно отсутствующих в два раза больше (69% против 33% среди любящих корпоративы).

Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины (мероприятия, организованные компанией, нравятся 59% трудоустроенных жительниц Архангельска и 53% работающих мужчин). Женщины активнее мужчин и посещают корпоративы (54% против 51% соответственно).

Осуждают ли архангелогородцы тех, кто пропускает корпоративы? 13% — да, 33% — нет. Каждый второй (54%) затруднился с ответом. Закономерно, что чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто не любит совместные сборища коллег (52%).

(фото с https://dzen.ru)