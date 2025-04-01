Группа Аквилон выставит от себя на Майскую эстафету две команды

В традиционном легкоатлетическом забеге примут участие мужская и женская команды, сформированные из сотрудников Группы Аквилон.

- В нашей компании спорту и здоровому образу жизни уделяется большое внимание. Мы постоянно поддерживаем детский спорт в Архангельске, регулярно оказываем помощь в проведении различных соревнований. Кроме того, спортом занимаются и наши сотрудники. Так футбольная команда Группы Аквилон по итогам сезона вышла во 2-ю лигу. У нас также создана баскетбольная команда. И, конечно, мы не могли не принять участие в Майской эстафете в Архангельске. На старт выйдут две команды – мужская и женская, в каждой по 11 человек, плюс запасные. Тренировки проведены, команды зарегистрированы для участия в забеге. Надеемся на достойный результат, - рассказал операционный директор Группы Аквилон Михаил Фролов.

В этом году Майская эстафета в Архангельске состоится в традиционную дату – 2 мая. Массовый спортивный праздник посвящен 80-летию Великой Победы. Маршрут эстафеты включает 11 этапов общей протяженностью 4563 метра. Старт – на Красной пристани, финиш – на набережной Северной Двины в районе ул. Карла Либкнехта.

Напомним, что впервые эстафета состоялась в 1946 году: спортсмены-северяне, вернувшиеся с Великой Отечественной войны, решили посвятить командные забеги первой годовщине Победы.