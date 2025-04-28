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В Архангельске раздали благодатный огонь из Иерусалима

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, совершил Пасхальную великую вечерню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили клирики храмов епархии, пел архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой.

    По окончании богослужения секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов от лица духовенства и мирян епархии поздравил митрополита Корнилия со Светлым праздником Пасхи.

    За богослужением верующим раздали благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.

    Затем архипастырь обратился к участникам богослужения со словом поздравления, полный текст которого приводим ниже.

    Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

    В этот благословенный день, наполненный особой радостью о воскресшем Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с великим и мироспасительным праздником Пасхи:

    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

    Человеческий разум, будучи не в силах в полной мере осознать великое чудо Воскресения Господня, терзается сомнением в тщетных попытках примирить эту истину с законами природы. Сами Апостолы, узнав о Крестной смерти Спасителя, скорбели и недоумевали, полагая, что простились со своим Учителем навсегда. Сквозь столетия Бытописатель в одном из своих пророческих озарений выражает это общее недоумение так: «Преклонился Он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Быт 49:9).

    Невозможное для людей, возможно тем не менее для Бога, ибо где Он хочет, там побеждается естества чин. Сотворивший небо и землю, море и вся, яже в них, оказывается неподвластен веригам смерти. Господь дарует плоды Своего подвига каждому из нас. Мысль об этом вызывает у Псалмопевца настоящий восторг: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть успокоилась в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред Лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс 15:9-11).

    Радость — одно из ключевых посланий христианского благовестия. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «важным является умение радоваться и благодарить Бога. Христианство — это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию, оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает грандиозную перспективу. И это состояние радости и благодарения Богу проистекает из доверия Господу».

    «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп 4:4), — призывает святой апостол Павел. Но как радоваться, когда наша земная жизнь сопровождается телесными и душевными скорбями? Ответом служит праздник Воскресения Христова, который как никакое другое торжество укрепляет нашу веру в то, что все земные невзгоды, беды и страданья временны и преходящи. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв 3:17-18), — говорит пророк Аввакум, призывая к всецелому упованию на Бога. Любая боль и тоска века сего меркнет в сравнении с реальностью вечной жизни, подаренной нам блистательной победой Спасителя. Меркнет на ее фоне и сама смерть, сокрушенная всемогуществом Божиим.

    «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс 117:24), — слышим мы во время богослужения неоднократный призыв, подчеркивающий не только особенность сего дня, но и указывающий, что надлежит в этот день делать слушающим. Радоваться и веселиться — вот к чему призывает нас сегодня Святая Церковь. «Дело для этого дня не тяжелое и трудное, но удовольствие, радость и веселие. Какой легкий подвиг! Какое нетрудное занятие! Кто станет медлить исполнением такого повеления? Кто не сочтет для себя вредом даже малейшую отсрочку в таком занятии? Веселие и радость — вот предписание, вот обязанность!», — восклицает святитель Григорий Нисский.

    Дорогие братья и сестры! Приложим усилия для того, чтобы пасхальная радость о воскресшем Спасителе пребывала с нами как можно дольше. Будем не только хранить эту радость в своем сердце, но и устремимся поделиться радостью с нашими ближними. Принесем весть о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе в каждый дом, каждую семью. Разделим радость Пасхи с болящими, страждущими, нуждающимися и немощными. Будем стремиться деятельно исполнять заповедь Божию о любви к ближним, неся свет веры, надежды и любви в мир, чтобы люди, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, «видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф 5:16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что»:

    ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

21 апрель 09:30 | : Будни / Верую

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