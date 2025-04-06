Жителям Мезени рассказали о четвероногих героях войны

К 80-летию Победы в ВОВ специалистами отделения социальной реабилитации в Мезени проведен цикл бесед о войне, целью которой является воспитание патриотизма, чувства гордости за свой народ, расширение знаний истории нашей страны.

Тема одной из бесед "Животные - герои ВОВ" Тяжелые испытания выпали на долю нашего народа, когда началась война. Мужественно сражались на фронте солдаты, самоотверженно трудились в тылу женщины и дети. Но победа далась нелегко. Неоценимый вклад в победу внесли и те, кого мы называли нашими братьями меньшими: кошки, собаки,голуби, лошади и даже олени и верблюды.

Они совершали подвиги, не зная об этом. Они просто делали то, чему научили их люди. Охраняли границу, доставляли боеприпасы и продукты питания, вывозили раненных с поля боя, участвовали в разминировании, обнаруживали снайперов, предупреждали об опасности, спасали людей от голода, доставляли важные донесения, иногда ценой своей жизни. При этом стояли тысячи человеческих жизней.

Подвиги животных не остались не замеченными. Во многих городах стоят памятники собакам, кошкам, голубям. Для кошек, спасших наибольшее количество человеческих жизней в военное время была учреждена медаль "Мы тоже служим Родине".

А пес Джульбарс награжден медалью "За боевые заслуги", участвовал в Параде Победы в 1945 году.