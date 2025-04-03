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Прокуратура помогла ветерану восстановить справедливость после потопа в квартире

В Новодвинске по инициативе прокуратуры восстановлены права 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который столкнулся с бездействием управляющей компании.

Поводом для проверки стало обращение пожилого мужчины — инвалида 3 группы. В его квартире уже долгое время текли потолки, но коммунальщики не спешили устранять последствия затопления и возмещать ущерб.

Прокуратура выявила нарушения в работе УК и добилась компенсации в размере 45 тысяч рублей. После этого сотрудники ведомства лично посетили ветерана, чтобы убедиться в устранении проблем.

Во время визита Геннадий Дмитриевич поделился воспоминаниями о войне. В свои 10 лет он, как и многие дети того времени, работал наравне со взрослыми, приближая Победу.

"Такие люди заслуживают особого внимания и уважения. Мы не могли остаться в стороне, когда увидели, как ветерану приходится жить в недопустимых условиях", — отметили в прокуратуре.

Сейчас все необходимые ремонтные работы в квартире выполнены, а пенсионер получил положенную компенсацию.

05 апрель 09:00 | : Будни

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