Россельхознадзор выявил фальсификат в продуктах для военных Архангельской области

В феврале 2025 года в Североморское управление Россельхознадзора поступила информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции от новгородского производителя ООО «Производственный комбинат Волотовский». В 2024 году предприятие уже попало под надзор ведомства, и против него проводились проверки и выносились предостережения.

Фальсифицированные продукты попали в Архангельскую область, где использовались предприятиями ООО «Контакт ОВИПОР», ООО «РБЕ Северо-Запад» и ООО «РБЕ Филиал ЮГ» для обеспечения питанием военнослужащих по государственным контрактам.

Управление провело проверку и обнаружило остатки подозрительной продукции у поставщиков. Были отобраны пробы масла для анализа, результаты которого подтвердили фальсификацию. В образцах обнаружены вещества, недопустимые в молочных продуктах.

Ранее, в 2024 году, Россельхознадзор провел проверку ООО «РБЕ Северо-Запад» и обнаружил нарушения в мясной и молочной продукции, используемой для питания военных в Карелии. Компания была оштрафована за нарушение технических регламентов.

Сейчас сведения о фальсификациях переданы в налоговые органы и прокуратуру Новгородской области для дальнейших действий.