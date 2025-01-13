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От зависти до восхищения: как россияне реагируют на карьерный рост коллег

Уже 25 лет SuperJob — на рынке труда и 20 лет — в сфере социологических исследований. Больше всего нам интересна сфера трудовых отношений, в том числе и межличностных связей на работе. Мы выяснили, какие чувства в коллективе порождает успех отдельных личностей. Карьерный рост коллег мотивирует 37% россиян трудиться активнее. При этом женщины в подобных ситуациях чаще испытывают положительные эмоции, чем мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Информация о повышении сотрудника, занимающего аналогичную должность, станет стимулом работать активнее для 37% россиян. 19% признались, что чужой успех полностью отобьет у них желание работать. Еще 19% рассказали, что карьерный рост сослуживца никак не отразится на их работоспособности, а также подметили, что в подобной ситуации все же целесообразно обратиться к руководству за разъяснениями. Примерно такая же реакция следует на разницу в зарплатах с коллегами: 4 из 10 россиян новость, что кто-то зарабатывает больше, заставит пахать, как раб на галерах, а 22% расстроятся и погрузятся в апатию.

Карьерный рост коллег чаще вдохновляет женщин работать лучше (41% против 34% среди мужчин). Чужой успех также способствует повышению продуктивности россиян до 35 лет (51%). Чем старше респонденты, тем чаще подобные новости демотивируют их.

Если же говорить о чувствах опрошенных, которые они испытывали, узнав о повышении сослуживца, то чаще всего это было уважение к коллеге (39%), на втором месте — восхищение и гордость (23%), на третьем — безразличие (16%). Разочарование и обиду в такой ситуации испытывали 13%, раздражение — 8%. У 7% новость стала поводом для беспокойства, у 6% — для зависти. 3 и 100 ощущали неприязнь.

Мужчины чаще испытывают разочарование, раздражение и неприязнь (14, 11 и 5% против 12, 5 и 1% среди женщин соответственно). Женщины же более позитивны, они чаще говорят об уважении и восхищении (43 и 26% против 35 и 21% среди мужчин). Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, радуется за коллег. Впрочем, тревожатся и завидуют они тоже чаще.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 375
Время проведения: 26 февраля — 26 марта 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

02 апрель 07:00 | : Будни

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