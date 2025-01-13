Завершается прием заявок на конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК»

Инновационный центр Агентства регионального развития приглашает детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет к участию во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «ШУСТРИК». Работы юных изобретателей принимаются до 30 апреля 2025 года.

Авторы самых интересных инновационных решений, вышедших и победивших на всероссийском этапе, будут награждены путевкой на мероприятия, которые пройдут в МДЦ «Артек», и ценными призами.

Организатором конкурса выступает Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Соорганизатором проведения регионального отборочного этапа в Архангельской области выступает Инновационный центр Агентства регионального развития, региональным представителем Фонда в регионе является руководитель Центра развития инновационной деятельности Шабалина Юлия Владимировна.

«По итогам отбора в 2024 году в финале конкурса «ШУСТРИК» юные инноваторы защитили 20 проектов – от головоломок и мобильных приложений до разработок собственных композитных материалов. Среди победителей на федеральном уровне от Архангельской области трое участников стали Призерами Всероссийского этапа конкурса. – отметила региональный представитель Фонда содействия инновациям в Архангельской области Юлия Шабалина. – В этом году у школьников вновь есть уникальная возможность выйти на федеральный этап и продемонстрировать свои инновационные разработки. Мы будем рады видеть всех заинтересованных школьников в качестве участников регионального этапа конкурса «ШУСТРИК».

Конкурс «ШУСТРИК» («школьник, умеющий строить инновационные конструкции») дает возможность всем школьникам, независимо от их возраста и класса обучения, прикоснуться к настоящему инженерному творчеству. Задания конкурса подготовили российские инновационные компании, известные своими достижениями в области прорывных технологий. Среди заданий для конкурсантов есть такие, как проектирование ракеты и системы ее спасения, создание робота-разведчика, элементов «умного» дома, технологий очистки мирового океана и многое другое.

В помощь юным инженерам и их наставникам организаторы проведут дистанционные вебинары и мастер-классы, на которых помогут выработать нужные компетенции, расскажут, как составить презентацию и грамотно защитить свой проект.

Также отметим, что региональный отборочный этап конкурса проводится на площадке Инновационного центра, а оператором конкурса является с 2024 – Дворец детского юношеского творчества Архангельской области.

Подать заявку можно на сайте конкурса: https://shustrik.org/

Этапы регистрации участников на Конкурс этого года:

– Нужно перейти на страницу регистрации, внимательно прочитать инструкцию с ответами на самые распространенные вопросы. И заполнить форму внизу страницы;

– Участник попадает в Личный кабинет, где нужно заполнить Анкету с дополнительной информацией;

– После участнику станут доступны материалы для помощи в работе над проектом. Некоторые из них содержат задания. Выполнение данных заданий является желательным (но не обязательным);

– По итогу участнику нужно будет прикрепить видео и презентацию о своем проекте. Именно они оцениваются экспертами.

Проект можно делать и командой до 3 человек, при этом все участники должны пройти регистрацию и заполнения анкеты, но презентацию и видео загружает только капитан команды. Проект должен быть сделан по заданиям сезона конкурса.

Конкурс реализуется в несколько этапов:

1) до 30 апреля 2025 г. – подача презентации и видео о своем проекте;

2) 1–31 мая 2025 г. – проведение Региональных этапов очно либо онлайн;

3) 1–30 июня 2025 г. – работа конкурсной комиссии на Федеральном этапе;

4) до 4 июля 2025 г. – объявление Победителей и Призеров на сайте;

5) до 15 июля 2025 г. – отправка сертификатов об участии в электронном виде;

6) до 30 сентября 2025 г. – отправка призов, проведение специальной программы в рамках международного или всероссийского мероприятия.

Консультацию по участию в конкурсах Фонда содействия инновациям можно получить в Центре развития инновационной деятельности по телефону +7 (8182) 20 11 76.