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Жительница Онежского района предстанет перед судом за истязание дочери и насилие над сыном

Следственный комитет РФ по Архангельской области завершил расследование уголовного дела против 40-летней женщины. Ей предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетней, ненадлежащем исполнении обязанностей родителя, жестокое обращение с ребенком и насилии, повлекшем физическую боль. 

Женщина систематически избивала свою 11-летнюю дочь в течение нескольких месяцев, начиная с сентября 2024 года. Используя малейший повод, она наносила удары руками и различными предметами, а также унижала девочку оскорблениями и нецензурной бранью. Все это происходило в состоянии алкогольного опьянения. 

Кроме того, в сентябре 2024 года женщина, уже имевшая административное наказание за аналогичные деяния, вновь проявила агрессию. Во время ссоры с 14-летним сыном она бросила в него металлический совок, ранив подростка. 

Информация о происходящем стала известна благодаря профилактическим мероприятиям, проведенным органами опеки и попечительства совместно с правоохранителями. Собранные доказательства позволили следствию передать дело в суд для дальнейшего разбирательства.

02 апрель 09:00 | : Будни

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