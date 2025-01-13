Жительница Онежского района предстанет перед судом за истязание дочери и насилие над сыном

Следственный комитет РФ по Архангельской области завершил расследование уголовного дела против 40-летней женщины. Ей предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетней, ненадлежащем исполнении обязанностей родителя, жестокое обращение с ребенком и насилии, повлекшем физическую боль.

Женщина систематически избивала свою 11-летнюю дочь в течение нескольких месяцев, начиная с сентября 2024 года. Используя малейший повод, она наносила удары руками и различными предметами, а также унижала девочку оскорблениями и нецензурной бранью. Все это происходило в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в сентябре 2024 года женщина, уже имевшая административное наказание за аналогичные деяния, вновь проявила агрессию. Во время ссоры с 14-летним сыном она бросила в него металлический совок, ранив подростка.

Информация о происходящем стала известна благодаря профилактическим мероприятиям, проведенным органами опеки и попечительства совместно с правоохранителями. Собранные доказательства позволили следствию передать дело в суд для дальнейшего разбирательства.