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По Народной программе "Единой России" в Поморье в этом году восстановят 6.5 км дорог

В регионе реализуют задачи в рамках Нароной программы «Единой России».  «Самые масштабные работы пройдут в областном центре», – сообщил в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Всего в Архангельске будет отремонтировано девять объектов. Самые масштабные дорожные работы в областной столице развернутся на улице Володарского на участке от Ломоносова до Обводного канала.

«Этот объект является переходящим, его введут в эксплуатацию в 2026 году», – пояснил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Также в этом году в областном центре отремонтируют улицу Советскую от Валявкина до Терехина, включая улицу Таймырскую, путепровод на Окружном шоссе, два участка на улице Мостовой, улицу Кирпичного завода от дома 15 до дома 27, Троицкий проспект от Логинова до Попова, улицу Красных Партизан от Советской до Никольского проспекта, проспект Никольский от Кедрова до дома №80 по Никольскому проспекту, а также улицу Северодвинскую на участке от Тимме до Шабалина.

В Северодвинске дорожные работы пройдут на двух объектах: на улице Кирилкина от Юбилейной до Победы и на улице Капитана Воронина от Карла Маркса до улицы Ломоносова.

В Новодвинске будет отремонтировано почти 1,5 км Ширшинского шоссе, - сообщили в министерстве транспорта Архангельской области.

26 март 09:28 | : Политика / Экономика

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