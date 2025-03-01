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Алтимат возвращается в Архангельск

Алтимат, динамичная командная игра с летающим диском, возвращается в Архангельск! Открытые тренировки приглашают всех желающих — от новичков до опытных игроков — попробовать свои силы, освоить технику бросков и изучить правила игры. 

Алтимат — это командная спортивная игра с летающим диском (фрисби), сочетающая элементы футбола, баскетбола и регби. Цель игры — передавать диск между игроками своей команды и поймать его в концевой зоне соперника, зарабатывая очки. 

Особенность алтимата заключается в том, что он основан на принципах честной игры: судейство осуществляется самими участниками, без необходимости привлечения внешних арбитров. Это делает игру не только физически активной, но и развивающей такие качества, как коммуникация, ответственность и уважение к другим.

Почему стоит попробовать алтимат?

1. Физическая активность: Игра развивает выносливость, координацию и скорость. Бег, прыжки и точные броски помогают поддерживать тело в тонусе.

2. Социализация: Алтимат объединяет людей разных возрастов и профессий. На поле все равны, и каждый может найти свою роль в команде.

3. Развитие навыков: В процессе игры вы научитесь технике бросков, стратегическому мышлению и работе в команде.

4. Честная игра: Алтимат учит уважению к соперникам и партнерам, что делает его уникальным среди других видов спорта.

5. Увлечение на долгие годы: Этот спорт подходит для всех возрастов, и многие игроки продолжают играть даже после десятилетий занятий.

Время: Каждое воскресенье в 20:00 

Место: Шатёр для командных видов спорта на стадионе Динамо 

Участники учатся базовым техникам бросков, изучают правила игры и постепенно готовятся к полноценным матчам. Неважно, являетесь ли вы новичком или тем, кто давно не играл и хочет вернуться в алтимат — здесь найдется место для каждого! 

28 март 08:30 | : Будни

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