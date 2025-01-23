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Как вместе с ребенком проверять домашнюю работу

Многие родители проверяют домашнюю работу и хорошо знают, что дети часто или совсем не читают задание, а сразу начинают списывать текст, или выполняют задание неверно, или не полностью и т.д. А ведь умение прочитать и понять задание нужно на каждом уроке по любому предмету, не говоря уже о контрольных работах. И вот можно убить сразу двух зайцев: и домашку проверить, и научить читать задание и правильно его выполнять.

Покажу на примере упражнения по русскому языку.  

Прочитай. Объясни, почему одни и те же слова написаны по-разному: с большой и с маленькой буквы. Составь и запиши сочетания слов.

Пушок, пушок (белый, кот); петрушка, Петрушка (зелёная, попугай); рыжик, Рыжик (грибок, собака).

КАК ЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ: ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ

 1. Читаем по предложениям. В каждом предложении находим и подчёркиваем глаголы (слова, которые называют действия). Сколько всего действий? Их 4. 

2. Расскажи: мне нужно сначала прочитать, затем объяснить, составить и записать

3. Что именно нужно объяснить? Подчеркни в тексте задания.

4. Что нужно составить? Подчеркни.

5. А что записать? Обведи. 

Прокомментирую алгоритм. 1. Читая по предложениям и выделяя глаголы, ребёнок находит в тексте задания ключевые слова-действия и определяет, сколько действий он должен совершить. В данном случае их четыре: прочитать, объяснить, составить и записать. 2. Далее он вслух рассказывает о своих действиях: мне нужно было сначала прочитать слова, потом объяснить и т.д. 3. Далее уточняет, что именно надо было объяснить, составить и пр., подчёркивая ключевые слова в тексте задания.

Если вы делаете упражнение вместе, полезно показывать ребёнку, как выполнять, в какой последовательности и как проверить себя.

Покажу на том же примере.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УПРАЖНЕНИЕ   

1.Прочитаем слова первой группы. Обрати внимание: одно и то же слово написано и с большой, и с маленькой буквы.

2.Посмотри на слова в скобках. Там есть слово кот. Какое слово  – это кличка кота? Пушок. Как написана кличка? С большой буквы. А какое слово обозначает кусочек пуха? Это пушок.

3.Запиши эти сочетания слов: белый пушок, кот Пушок, …

Продолжай самостоятельно.

САМОПРОВЕРКА

Проверь, всё ли задание выполнено. Ещё раз перечитай глаголы, которые ты подчеркнул(а). Спроси себя и дай ответы.

Прочитал(а)?

Объяснил(а)? Закончи предложение: Слова, которые обозначают клички животных, написаны с … буквы.

Составил(а) сочетания слов? Нужно было составить 6. А сколько у тебя? Посчитай.

Записал(а) их? Проверь, все ли клички животных написаны с большой буквы.

Опыт показывает, что если ребёнку (чем раньше, тем лучше!) предложить такой алгоритм, приучить к нему, он довольно быстро понимает суть и логику своих действий и выполняет задания правильно. А вам остаётся только время от времени проверять, используя тот же  алгоритм.

Екатерина Бунеева

(фото с https://stressa.net/) 

Другие полезные материалы для родителей и педагогов: https://buneeva.vsepravilno.com/blog 

10 март 09:55 | : Будни

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