Как вместе с ребенком проверять домашнюю работу

Многие родители проверяют домашнюю работу и хорошо знают, что дети часто или совсем не читают задание, а сразу начинают списывать текст, или выполняют задание неверно, или не полностью и т.д. А ведь умение прочитать и понять задание нужно на каждом уроке по любому предмету, не говоря уже о контрольных работах. И вот можно убить сразу двух зайцев: и домашку проверить, и научить читать задание и правильно его выполнять.
Покажу на примере упражнения по русскому языку.
Прочитай. Объясни, почему одни и те же слова написаны по-разному: с большой и с маленькой буквы. Составь и запиши сочетания слов.
Пушок, пушок (белый, кот); петрушка, Петрушка (зелёная, попугай); рыжик, Рыжик (грибок, собака).
КАК ЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ: ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ
1. Читаем по предложениям. В каждом предложении находим и подчёркиваем глаголы (слова, которые называют действия). Сколько всего действий? Их 4.
2. Расскажи: мне нужно сначала прочитать, затем объяснить, составить и записать.
3. Что именно нужно объяснить? Подчеркни в тексте задания.
4. Что нужно составить? Подчеркни.
5. А что записать? Обведи.
Прокомментирую алгоритм. 1. Читая по предложениям и выделяя глаголы, ребёнок находит в тексте задания ключевые слова-действия и определяет, сколько действий он должен совершить. В данном случае их четыре: прочитать, объяснить, составить и записать. 2. Далее он вслух рассказывает о своих действиях: мне нужно было сначала прочитать слова, потом объяснить и т.д. 3. Далее уточняет, что именно надо было объяснить, составить и пр., подчёркивая ключевые слова в тексте задания.
Если вы делаете упражнение вместе, полезно показывать ребёнку, как выполнять, в какой последовательности и как проверить себя.
Покажу на том же примере.
КАК ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УПРАЖНЕНИЕ
1.Прочитаем слова первой группы. Обрати внимание: одно и то же слово написано и с большой, и с маленькой буквы.
2.Посмотри на слова в скобках. Там есть слово кот. Какое слово – это кличка кота? Пушок. Как написана кличка? С большой буквы. А какое слово обозначает кусочек пуха? Это пушок.
3.Запиши эти сочетания слов: белый пушок, кот Пушок, …
Продолжай самостоятельно.
САМОПРОВЕРКА
Проверь, всё ли задание выполнено. Ещё раз перечитай глаголы, которые ты подчеркнул(а). Спроси себя и дай ответы.
Прочитал(а)?
Объяснил(а)? Закончи предложение: Слова, которые обозначают клички животных, написаны с … буквы.
Составил(а) сочетания слов? Нужно было составить 6. А сколько у тебя? Посчитай.
Записал(а) их? Проверь, все ли клички животных написаны с большой буквы.
Опыт показывает, что если ребёнку (чем раньше, тем лучше!) предложить такой алгоритм, приучить к нему, он довольно быстро понимает суть и логику своих действий и выполняет задания правильно. А вам остаётся только время от времени проверять, используя тот же алгоритм.
Екатерина Бунеева
(фото с https://stressa.net/)
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