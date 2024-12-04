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Не всё ли равно, как называются ошибки? Уроки русского

«Ребёнок в 6 классе, пишет с грамматическими ошибками в словах и на запятые…» 

Грамматическими часто называют ошибки в правописании: неправильно выбрал букву, написал слитно, а надо раздельно или через дефис, неправильно поставил запятую или, наоборот, не поставил там, где она нужна. На самом деле это ошибки в правописании – орфографические и пунктуационные, а не грамматические. Кстати, погуглила «смешные картинки про грамматические ошибки», и вывалилась куча с орфографическими…

Ну и какая разница, как они называются? Понятно же, о чём речь. На мой взгляд, есть смысл точно знать, от каких ошибок будем избавляться и как это лучше делать, и говорить учителям и родителям на одном языке, чтобы понимать друг друга. 

На самом деле грамматические ошибки возникают, когда нарушаются грамматические законы языка: неправильно образуем формы слов или неправильно строим словосочетания и предложения. Поэтому в соответствии с тремя основными разделами грамматики различаются ошибки в словоизменении (например, при склонении числительных), в словообразовании («опять нечего одеть») и в синтаксисе.

Распространённая синтаксическая ошибка - неправильное присоединение деепричастного оборота. Лингвисты вообще считают деепричастный оборот показателем культуры письменной речи. Почему нельзя сказать: «Слушая вас, у меня возникла мысль»?  Или «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа»? Если вы видите грамматическую (синтаксическую) ошибку в этих предложениях, можете её объяснить и отредактировать предложения, у вас с культурой письменной речи всё хорошо.

Причина подобных ошибок – неточное знание нормы. В русском языке деепричастие обозначает добавочное действие и поэтому соотносится не только с глаголом-сказуемым, но и с подлежащим. Подлежащее должно быть носителем действия, выраженного и глаголом, и деепричастием. В примере из рассказа Чехова получается, что к станции подъезжала шляпа, а не её хозяин, и она же глядела в окно. А в первом примере вас слушала мысль, поскольку именно это слово в предложении – подлежащее. 

Как исправить? Есть варианты: построить предложение с деепричастным оборотом или сложное предложение. 1) Слушая вас, я задумался (я слушал, и я же задумался – два действия, а подлежащее одно). Когда я вас слушал, у меня возникла мысль. Я слушал вас, и у меня возникла мысль. 2) Когда я подъезжал к станции и глядел на природу в окно, у меня слетела шляпа. Подъезжая к станции и глядя на природу в окно, я потерял шляпу.

Другие примеры грамматических ошибок: «со стами рублями», «горькое кофе», «в ботинках без носок».

Попробуйте отредактировать вот такое предложение: «Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью».

Екатерина Бунеева

А здесь про орфографические и пунктуационные ошибки и как с ними быть: https://buneeva.vsepravilno.com/blog/orfografiya/repetitoram-i-roditelyam-avtorskaya-metodika-individualnogo-obucheniya-gramotnomu-pismu 

03 март 08:30 | : Будни

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