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Северяне потеряли интерес к МакДональдсу и Кока-Коле

Ведущая российская онлайн-платформа по поиску работы SuperJob отметила рост поисковых запросов* россиян на вакансии ушедших из России брендов. 

По данным SuperJob, с 15 по 25 февраля количество запросов выросло в 2,5 раза относительно того же периода годом ранее. Как отмечают представители сервиса, интерес обусловлен медийным новостным фоном: количество поисковых запросов начало расти постепенно с 15 февраля, когда появились первые сообщения о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Пик пришелся на 21 и 22 февраля вслед за поручением Владимира Путина проработать механизм возвращения иностранных компаний.

Чаще всего россияне проверяли наличие вакансий в Adidas, Cisco, Uniqlo, Pepsi и Starbucks. На эти 5 брендов пришлось 60% от всех поисковых запросов на покинувшие российский рынок компании. 

И по доле от общего числа, и в абсолютном выражении больше всего соискатели SuperJob интересуются компанией Adidas: на этот бренд пришлось 38,6% запросов. На втором месте – Cisco с 15,2% запросов.

Представители SuperJob отмечают, что интерес потенциальных соискателей небольшой относительно общего числа поисковых запросов на площадке. В среднем сервисом пользуется более 23 млн россиян в месяц, и зафиксированные поисковые запросы не входят даже в топ-100 по популярности. 

Наименее всего россиянам интересны McDonalds, Coca-Cola, LG, Massimo Dutti, Johnson & Johnson, Ford, Mazda, H&M*. 

Очевидно, что в случае возвращения на российский рынок брендам придется выстраивать свой HR-бренд с нуля и вступить в борьбу за кадры. Еще в 2022 году SuperJob в исследовании выяснил, что 77% при трудоустройстве при прочих равных выберут скорее любую другую организацию, чем компанию, которая ушла из России, а затем вернулась. 

 *аналитика проводилась по латинским и транслитерированным на русский язык названиям 52 брендов, чаще всего появлявшихся в медиапространстве в период с 15 по 25 февраля 2025 года и с 15 по 25 февраля 2024 года

02 март 09:30 | : Будни

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