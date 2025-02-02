Поселок Унского лесозавода хранит тайны жизни спецпереселенцев

В Визит-центре Кенозерского национального парка состоялась трогательная встреча «Затерянное детство» с архангелогородками, жительницами и уроженками посёлка Унского лесозавода – Валентиной Алексеевной Аносовой и Ниной Фёдоровной Петрушиной.

Родители Валентины Алексеевны Аносовой (Жаниной) познакомились на Унском лесозаводе. Отец работал бухгалтером, а мать — счетоводом.

Подругой Валентины Алексеевны на Заяцком мысе в школьные годы была Нина Фёдоровна Петрушина (Костылева), родители которой также были работниками завода.

Наши гости вспоминали о времени Великой Отечественной войны, на которое пришлось их детство, о скромных новогодних подарках, завернутых в газетный кулёчек, о том, что не праздновали День рождения и узнали о таком празднике намного позднее.

Как смотрели фильм в клубе посёлка Унского лесозавода с обратной стороны экрана, т.к. 10 копеек была очень высокая плата за входной билет. Нина Фёдоровна Петрушина передала в Музейный фонд Парка редкие материалы - карточки на хлеб (300 гр. в день), сахар (300 гр. в месяц), промышленные товары 1947 г.

Сотрудники Парка, Марина Мелютина и Яна Эдуардовна, кураторы проекта, поделились неожиданными для гостей сведениями о том, что получили из Волгоградской области цифровые копии более 50 фотографий и документов от Станислава Владимировича Клевжица, который ревностно хранит архив своих родных, работавших на Унском лесозаводе – Андрее Павловиче и Агриппине Яковлевне Мошниковых и их дочери Розе Андреевне (Мошниковой – Клевжиц), которая работала учителем в семилетней школе Унского посёлка.

Неожиданностью для всех участников встречи было то, что семья Мошниковых и семья Нины Петрушиной были соседями и жили в одном двухэтажном бараке. На Унском лесозаводе работали как вольнонаёмные, так и спецпереселенцы из двух близлежащих спецпосёлков Кислуха и Сосновка, поэтому наши гости рассказывали, что в школе рядом с ними учились дети с очень необычными именами и фамилиями.

Кураторы проекта представили гостям тематико-экспозиционный план будущего индустриально-мемориального пространства «Унский лесозавод». История изучения завода продолжается и мы будем очень рады новым историям!