Беломорье восстанавливает историческую память

Всё меньше остается тех, кто может рассказать о жизни в деревнях и посёлках Онежского полуострова в 1930–1950-е годы. С жительницей Архангельска Ниной Фёдоровной Петрушиной, проведшей детские годы в посёлке Заяцкий мыс Унского лесозавода, побеседовали сотрудники отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина и Яна Харитонова.

Родители Нины Фёдоровны – Фёдор Осипович и Александра Михайловна Костылевы, приехали работать в Унский лесозавод в 1942 г., отец занимал должность заведующего кадрами и специальной частью, мать была домохозяйкой.

Жилой фонд посёлка состоял из более чем 50 домов – рубленные из бруса двухэтажные здания, где жили семьи завербованных рабочих, частные дома спецпереселенцев, бараки, где расселялись высланные этнические немцы. По воспоминаниям Нины Фёдоровны, все работники завода зимой трудились на заготовке древесины, а в тёплое время года перерабатывали заготовленный лес на пиломатериалы.

В семье Нины Фёдоровны держали козу, кур, выращивали картофель, заготавливали грибы и ягоды. Но почти всё, полученное в приусадебном хозяйстве, уходило на оплату сельскохозяйственного налога.

Нина Фёдоровна помнит январский день 1953 года, когда на заводе случился пожар. Из-за позднего обнаружения возгорания и малочисленности пожарной техники огонь не удалось ликвидировать. Однако ему не дали распространиться на жилые постройки. По причине уничтожения заводской инфраструктуры почти три сотни сотрудников остались без работы. В посёлок прибыли вербовщики с предложениями трудоустройства на других лесозаводах области. Посёлок Заяцкий мыс опустел в одночасье. Семья Нины Фёдоровны, как большинство жителей посёлка, переехала в Архангельск на маймаксанскую лесобиржу № 2.

В ходе беседы удалось выявить новые имена спецпереселенцев – друзей детства Нины Фёдоровны, сестёр Сабко: Катерины, Валентины и Любови. Мать девочек звали Анна.

Нина Фёдоровна поделилась с сотрудниками Парка фотографиями и документами из личного архива. Эти материалы, а также воспоминания Нины Федоровны, помогут в реализации проекта «Люди и локомобили. Индустриальная память в ландшафте Беломорья» частью которого будет экспозиция в стенах сохранившегося цеха бывшего Унского лесозавода. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.