Митрополит Корнилий воспел новомученников Церкви Русской

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, совершил Божественную литургию Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Была совершена заупокойная лития по всем усопшим, пострадавшим в годину гонений за веру Христову.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами вступили в первую подготовительную неделю перед спасительным Великим постом Святой Четыредесятницы, и Святая Церковь, как заботливая мать, предложила нашему вниманию евангельское повествование, которое научает нас, как мы должны молиться в великопостное время. Господь наш Иисус Христос изрек притчу. Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисеи — это люди, которые наизусть знали Священное Писание и старались исполнять все предписания Закона, они даже дискутировали между собою, какие из заповедей выше других — кто-то учил, что выше закон о субботе, иные настаивали, что более значим закон об обрезании и так далее. Фарисей, о котором сегодня говорится в притче, став в храме, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Разве плохо, что этот человек благодарил Господа Бога, придя в храм? Конечно же, ничего плохого в этом нет, более того: каждый человек должен благодарить Господа Бога. Плохо лишь то, что после благодарения Бога фарисей стал превозносить себя над другими людьми, осуждая их. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!» Мытарь — это сборщик налогов; в те времена налоги собирались в пользу Римской империи, то есть для оккупантов. Можно представить, как презираемы были мытари в народе. Люди даже переходили на другую сторону дороги, чтобы не встретиться и не здороваться с мытарем. «Да будет тебе яко язычник и мытарь», — сказано о тех, кто недостоин никакой надежды. Казалось бы, что может быть страшнее язычника, но в этом же ряду стоит и мытарь! Эти люди не отличались святостью жизни, они взимали налоги, и если кто-то не мог вовремя их заплатить, то мытарь такого человека мог посадить в тюрьму. Он мог отдать свои деньги за должника, но затем он имел право взять с него в четыре раза больше. Мытари часто злоупотребляли своей властью, и поэтому их ненавидел народ. Мы видим, как молился мытарь — он осознавал свою греховность, видел перед собой пол, обливал его горькими слезами, ударял себя в грудь и просил Бога о милости. В завершение притчи Господь наш Иисус Христос сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Порой говорят, что Господь отверг гордую молитву фарисея, но в Евангелии мы такого не слышим. Спаситель сказал, что мытарь пошел более оправданным в дом свой, нежели фарисей. О чем же сказана притча сия? Господь поучает нас, что мы должны молиться Богу без всякой гордости, помня, что Бог гордым противится, а смиренным подает благодать. Смирение подобно цементу, который скрепляет камни, и получается непробиваемая стена. Даже без камней можно из цемента выстроить стену. Для чего же нужно смирение? Сам Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». Только со смиренным сердцем мы должны обращаться к Богу, и в молитве нашей мы не должны перечислять добродетели свои, но должны просить Господа о прощении наших согрешений, которые мы совершаем постоянно. Только на смиренную молитву воззрит Господь и просит нам наши согрешения вольные и невольные и введет нас в Царство Небесное. Для кого же Господь изрек притчу о мытаре и фарисее? Обратим внимание, что иудеи не постятся дважды в неделю, поэтому притча адресована нам, христианам, ибо только мы постимся дважды в неделю, в среду и пятницу. В среду — потому что Господь наш Иисус Христос был предан Иудою, а в пятницу Он был распят на Кресте ради нас и ради нашего спасения. Господь пророчески обратился к нам, чтобы мы не имели закваски фарисейской. Святой апостол Павел обращается к Богу и говорит: «Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз», то есть святой апостол Христов, который был вознесен до третьего неба при жизни, называет себя первым грешником. Мы с вами должны осознавать свою греховность и недостоинство и со смирением просить у Бога прощения, этому учит нас сегодняшняя притча.

В сей день Святая Церковь чтит память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. После принятия христианства наши предки в течение 900 лет исповедовали Святое Православие. Казалось, мученичество и исповедничество остались лишь в истории первых веков христианства, но настал час, когда наша Русская Церковь взяла свой крест и взошла на Голгофу. Мы знаем из Священного Писания, что если бы не было Голгофы, Крестных Страданий Христа Спасителя, не было бы и Воскресения, Пасхи Христовой. Сегодня мы видим, что в течение многих десятилетий Церковь наша подвергалась гонениям, но выстояла по Промыслу Божию, и мы стали свидетелями расцвета и торжества Православия. С 1918 по 1941 год из 150 тысяч священнослужителей было расстреляно 130 тысяч. Такие страшные жертвы были принесены в годы безбожного лихолетья и гонений на Церковь Христову. Множество мучеников и исповедников словом и делом исповедовали Христа. От них требовали отречься от Господа Бога, но они отказались предать Его и были верны Православию до конца. Они получили мученические венцы и сегодня у Престола Божия молятся о своем земном Отечестве. Мы с вами должны быть всегда с Господом Богом, как это делали новомученики и исповедники Церкви Русской. Святитель Тихон стал первым новомучеником. Его патриаршество проходило в основном в заключении, но невзирая ни на что, он остался верен Богу и Церкви, своему христианскому призванию. Он говорил: «Если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: "Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?"» И свою жизнь он отдал за Христа. Многие тогда послушали своего первосвятителя и не отреклись от Господа, а исповедовали Его до последней капли крови и до последнего издыхания. Ныне горячо помолимся нашим старшим братьям, землякам и соотечественникам, новомученикам и исповедникам Церкви Русской, чтобы они у Престола Божия всегда молились о Церкви Христовой Православной, о нашем Отечестве Российском и о Богохранимом народе Божием. Верим и знаем, что их молитвами мы снова сегодня стоим в храмах Божиих и беспрепятственно исповедуем имя Божие, участвуем в таинствах церковных. По их молитвам да утвердит и укрепит всех нас Господь Бог в стоянии за Святое Православие и за правду Божию во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!