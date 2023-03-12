Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий помянул страдания Спасителя

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 12 марта совершил чинопоследование пассии в Михало-Михало-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

     Владыке сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора. Проповедь после богослужения произнес ключарь Ильинского собора священник Константин Порохин.

     Напомним, что слово «пассия» происходит от латинского «passio» и означает «страдание». Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Чин составлен из песнопений Страстной седмицы и чтения евангельских повествований о Страстях Христовых.

     В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на юго-западе Руси, а в 1702 году чин был впервые напечатан в Киево-Печерской лавре как прибавление к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический составил службу с акафистом Божественным Страстям Христовым. Таким образом, пассия в Православной Церкви является церковным последованием, богослужебным чином, в отличие от драматического изображения Крестных страданий с преобладанием музыкального элемента, как в Западной Церкви.

     В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространен обычай совершать пассии в четыре воскресных дня Великого поста.

     Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными Богослужениями ведет нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению. 

(по материалам Архангельской епархии)

13 март 09:09 | : Будни / Верую

Главные новости


Не только Женский день. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Алексей Белый: Как оградить детей от школьной травли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (135)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20