Митрополит Корнилий помянул страдания Спасителя

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 12 марта совершил чинопоследование пассии в Михало-Михало-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора. Проповедь после богослужения произнес ключарь Ильинского собора священник Константин Порохин.

Напомним, что слово «пассия» происходит от латинского «passio» и означает «страдание». Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Чин составлен из песнопений Страстной седмицы и чтения евангельских повествований о Страстях Христовых.

В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на юго-западе Руси, а в 1702 году чин был впервые напечатан в Киево-Печерской лавре как прибавление к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический составил службу с акафистом Божественным Страстям Христовым. Таким образом, пассия в Православной Церкви является церковным последованием, богослужебным чином, в отличие от драматического изображения Крестных страданий с преобладанием музыкального элемента, как в Западной Церкви.

В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространен обычай совершать пассии в четыре воскресных дня Великого поста.

Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными Богослужениями ведет нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.

(по материалам Архангельской епархии)