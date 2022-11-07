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Новогодние подарки, которые разочаровывают

Подарки, полученные на Новый год, не понравились 15% россиян. Чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе (вдруг когда-нибудь пригодятся), но практически каждый второй был бы рад возможности вернуть их в магазин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Большинство россиян довольно полученными новогодними подарками: каждый второй удовлетворен на сто процентов, еще 35% — скорее удовлетворены. Недовольны 15% опрошенных. Причем мужчин, недовольных подарками в 1,5 раза больше, чем женщин: 18 и 12% соответственно. Судя по комментариям, чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки. А вот среди подарков, что однозначно понравились, в основном дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия, выбранная по заказу принимающей стороны.

 Возможность вернуть ненужные презенты в магазин сегодня кажется привлекательной 45% опрошенных. По факту же подарки, что не понравились, 38% опрошенных оставят себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 14% передарят ненужные вещи. 9% — выбросят. Каждый двадцатый попытается продать, еще 5% — передадут на благотворительность. 2% — вернут дарителю.

08 январь 08:00 | : Будни

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