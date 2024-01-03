Не носки. Какие новогодние подарки разочаровали архангелогородцев

17% жителей Поморья не понравились новогодние подарки. Больше всего раздражают дешевые конфеты и сувениры.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй северянин (51%), скорее доволен почти каждый третий (32%). Подарки скорее не понравились 9%, однозначно не понравились еще 8%.



Судя по комментариям, женщины радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты.

(фото с https://minlife.ru)