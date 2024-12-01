В колонии под Архангельском занимаются новогодним украшательством

В Центре трудовой адаптации исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) осужденные выполнили заказ по изготовлению арт-объекта.

В преддверии Нового года в большинстве организаций по традиции устанавливают различные фигурки, фотозоны. Это и украшает территорию, и поднимает настроение перед самым долгожданным праздником.

Заказ на изготовление новогодней атрибутики - фигуры оленя и саней получила исправительная колония №7. Специалисты производственных служб после согласования макета с заказчиком передали его в ЦТАО. Осужденные на современном лазерном станке с числовым программным управлением выполнили все в установленные сроки. Использование такого оборудования позволяет сделать резьбу по различным материалам с красивой отделкой.

Отметим, что новые заказы позволяют дополнительное привлечь к оплачиваемому труду осужденных.