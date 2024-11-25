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Архангелогородцам советуют, как провести новогодние каникулы с пользой

Новогодние каникулы продлятся 11 дней – за это время можно не только как следует отдохнуть от работы, но и с «холодной головой» оценить свою карьеру. И, возможно, принять корректирующие или радикальные решения, чтобы выйти на новый профессиональный уровень. О том, как провести такой аудит, рассказали эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России

Работа занимает значительную (если не большую) часть нашей жизни, и в идеале она должна приносить не только доход, но и удовольствие. Начните с простой диагностики, чтобы понять — действительно ли ваша нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения. Для этого ответьте на вопросы:

  • С радостью ли я иду на работу?
  • Соответствует ли работа моим ценностям?
  • Хочу ли я совершенствоваться в том, чем занимаюсь?
  • Могу ли я себя представить в этой профессии через 5, 10, 20 лет?
  • Обладаю ли я необходимыми знаниями, умениями, навыками?
  • Есть ли у меня возможность развития компетенций?
  • Имею ли я доход, который позволяет мне достигать долгосрочные и краткосрочные цели?
  • Есть ли у меня возможности увеличения дохода?
  • Востребована ли моя профессия на рынке?
  • Есть у моей профессии будущее или она относится к отмирающим?

Если вы ответили на эти вопросы положительно, значит, вы находитесь на своем месте и имеете все шансы на развитие карьеры с пользой для себя. Если же на большинство вопросов вы ответили отрицательно, то, вероятно, вам стоит задуматься о смене места работы или даже профессии. В обоих случаях будет полезно провести и более глубокие этапы карьерного аудита, чтобы понять, куда и как двигаться в 2025 году. 

  1. Определите карьерную цель

Вы хотите работать в компании Х на должности У и получать N тысяч? Это и есть карьерная цель. От мечты она отличается чёткими параметрами и сроками, а также наличием плана. Кстати, карьерные цели не обязательно связаны со сменой специальности или продвижением по служебной лестнице – вы можете развиваться в рамках текущей роли.

Сформулируйте и запишите все цели, желания и намерения, связанные с работой. Затем попробуйте проредить этот список, спросив себя - «Я действительно этого хочу?». Важно конкретизировать свои намерения, только тогда вы сможете выстроить план действий. Потенциальные карьерные цели необходимо соотнести с навыками, которые у вас уже есть, и которых пока нет. Это поможет понять, есть ли потребность в дополнительном обучении. 

  1. Изучите рынок вакансий по вашей профессии

Это упражнение пригодится даже тем, кто не планирует менять работу. Изучение рынка вакансий поможет понять, какие навыки и какой опыт сегодня в цене, чего ждут работодатели и соответствуете ли вы современные требованиям профессии. Также это неплохой способ определить, на какую заработную плату вы можете претендовать. Кстати, более точную оценку можно получить при помощи калькулятора навыков на hh.ru – он покажет горизонт роста и подсветит конкретные навыки, которых вам не хватает.

Составьте список потенциально интересных работодателей, обновите резюме и подготовьте шаблон сопроводительного письма для откликов. Если вы видите пути развития в своей нынешней компании — напишите текст письма для продвижения своей кандидатуры на текущие и потенциальные вакансии.

  1. Проработайте базу полезных контактов

HR-специалисты, руководители и просто сотрудники интересных вам компаний, бывшие коллеги, однокурсники, члены профильных сообществ, кадровые агентства и так далее — поздравьте их с Новым годом, напомните о себе, возобновите или наладьте контакт, чтобы после праздников информировать их о своей готовности рассмотреть предложения. 

Отличным подспорьем для этой задачи станет аккаунт в Сетке – это соцсеть от hh.ru, которая помогает ИТ, диджитал и креативному коммьюнити расширять сеть нужных знакомств и получать максимум пользы от коммуникаций друг с другом.

Если самостоятельно проработать карьерный план не удается, не расстраивайтесь — и смело обращайтесь за помощью к экспертам Карьерного маркетплейса от hh.ru. С ними можно проработать стратегию поиска работы, перейти в новую профессию и даже избавиться от синдрома самозванца и выгорания. 

03 январь 11:03 | : Будни

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