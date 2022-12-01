Игорь Арсентьев: Пусть 2023-й станет годом добра и стабильности

Дорогие северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления с Новым, 2023, годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был для каждого из нас особенным. И перед тем как завершить его мы традиционно подводим итоги: радуемся успехам, загадываем желания и строим планы на будущее.
В 2022 году Северодвинск решил много важных и серьёзных задач. Сдан новый социальный дом, завершено берегоукрепление на реке Кудьме, предоставлено 77 квартир детям-сиротам, построены участок улицы Окружной и развязка, открыто движение по новому мосту через Никольское устье. Впервые в нашем городе был дан старт реализации комплексному развитию территорий четырёх жилых кварталов, а в рамках инвестпроектов идёт застройка ещё четырёх микрорайонов.
Уверен, 2023 станет годом дальнейших преобразований. Нам ещё многое предстоит сделать. Настойчивость, профессионализм и ответственность в решении поставленных задач станут главными составляющими успеха наступающего года.
Однако Новый год и Рождество – это, прежде всего, семейные праздники. В волшебные дни новогодья как никогда чувствуется важность и необходимость быть в кругу семьи. Эти праздники объединяют: они приходят в каждый дом, каждую семью, их присутствие наполняет нас самыми добрыми чувствами, надеждой и верой в лучшее будущее.
Искренне желаю вам, уважаемые северодвинцы, крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть 2023 год будет богат на добрые события и принесёт стабильность, а всё, что радовало в этом году, найдёт своё продолжение в следующем.
Светлых вам праздничных дней, радости и чудесного новогоднего настроения!
Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев