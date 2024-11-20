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"Единая Россия" поздравляет жителей Поморья с Новым годом

- Дорогие жители Архангельской области!

Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" от себя лично и от всей нашей дружной команды партийцев поздравляет вас с наступившим Новым годом!

Пусть этот год принесет вам крепкое здоровье, благополучие, успехи во всех начинаниях и исполнение самых заветных желаний. Пусть он станет годом новых возможностей, свершений и ярких побед!

Мы желаем вам счастья, радости, тепла и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят любовь и согласие, а на лицах сияют улыбки. Вместе мы сможем сделать наш любимый регион еще лучше и сильнее!

С Новым годом!

 

01 январь 13:05 | : Политика

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