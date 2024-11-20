Последняя молитва архангельского митрополита в уходящем году

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 31 декабря, в канун Нового года, совершил молебное пение на новолетие в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вознести горячие молитвы Господу Богу и испросить Его благословения на наступающий новый год.

Обращаясь ко Господу Богу, будем испрашивать прощения наших согрешений, содеянных в уходящем году, чтобы всем нам войти в новое лето благости Божией с благословением Господним. Мы знаем, что Господь Бог исполняет наши прошения. В тринадцатой главе Евангелия от Луки содержится притча, которую изрек Господь наш Иисус Христос. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» Виноградарь стал просить господина: «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу удобрениями, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». Хозяин виноградника — это Господь Бог, Творец мира. А кто же виноградарь, который просил дать смоковнице еще год? Это Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Смоковница — это человечество. Если мы с вами не приносим плоды покаяния, то к нам относятся евангельские слова: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Об этом же говорил великий пророк покаяния Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Поэтому мы, помня, что от нас требуется плод покаяния и исправление нашей жизни, вступая в новое лето благости, просим Господа не помянуть наших согрешений и беззаконий и благословить нас в наступающем году принести плоды достойные покаяния.

Вспомним еще одну евангельскую притчу, изреченную Господом нашим Иисусом Христом в Евангелии от Луки. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Господь сказал: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Верим и знаем, что Господь ответит и на наши просьбы.

Некий человек верил в Бога, просил Его и молился. Однажды ему приснился сон, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. Он видел картины из своей жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне: если последую путем твоим, ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» Господь отвечал: «Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена я нес тебя на руках».

В сей день, возлюбленные братья и сестры, за молебным пением возблагодарим Господа за уходящее лето, за скорби и за радости, которые были ниспосланы нам. Вспомним слова святителя Иоанна Златоуста, которые он сказал в конце своей многотрудной жизни: «Слава Богу за всё». Мы с вами по примеру великого святителя Божия должны воздавать хвалу и благодарение Господу Богу. Будем помнить, что всё, что мы начинаем с молитвы и с благословения Святой Христовой Церкви, всегда венчается успехом.

Сегодня в полночь мы вступим в новый 2025 год. Полночь — сакраментальное время, когда Господь Бог давал особые откровения древним патриархам и пророкам. Псалмопевец царь Давид любил в полночный час молиться Господу Богу. В полночь ангел Божий поразил всех первенцев египетских. Пророк Моисей в полночь вывел избранный народ из египетского рабства. В полночь родился Господь наш Иисус Христос; в полночь Он пришел на Иордан и принял Крещение от Иоанна; в ночные часы Он любил молиться Своему Небесному Отцу. В полночь Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа. В полночь Сын Божий Воскрес и в полночь Он придет для того, чтобы судить мир. Святая Церковь в полуночный час воспевает такие слова: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща». Сии слова сказаны о том, что когда Господь придет во Второе Свое Славное Пришествие, будет блажен человек, который в полуночи в молитве встретит Грядущего Христа Спасителя. Сегодня в полночный час обратимся ко Господу Богу с горячей молитвой и испросим у Него мира и благословения на грядущий год. Мы с вами знаем, что многие святые отцы ночью всегда молились Господу Богу. Таким примером служит преподобный Сергий Радонежский, который в полночный час всегда воспевал акафист Пречистой Преблагословенной Славной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, и сподобился посещения Богоматери. По примеру святых угодников Божиих попросим Господа, чтобы Он, Любвеобильный благословил всех нас в наступающий новый год благости Божией и даровал нам мир, здравие, благоденствие и во всем благое поспешение во спасение нашей бессмертной души. Пусть благословение Божие утверждает и укрепляет всех нас в делании заповедей Христовых, и милость Божия да сопутствует всегда нам в нашей жизни во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!