Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Последняя молитва архангельского митрополита в уходящем году

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 31 декабря, в канун Нового года, совершил молебное пение на новолетие в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вознести горячие молитвы Господу Богу и испросить Его благословения на наступающий новый год.

    Обращаясь ко Господу Богу, будем испрашивать прощения наших согрешений, содеянных в уходящем году, чтобы всем нам войти в новое лето благости Божией с благословением Господним. Мы знаем, что Господь Бог исполняет наши прошения. В тринадцатой главе Евангелия от Луки содержится притча, которую изрек Господь наш Иисус Христос. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» Виноградарь стал просить господина: «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу удобрениями, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». Хозяин виноградника — это Господь Бог, Творец мира. А кто же виноградарь, который просил дать смоковнице еще год? Это Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Смоковница — это человечество. Если мы с вами не приносим плоды покаяния, то к нам относятся евангельские слова: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Об этом же говорил великий пророк покаяния Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Поэтому мы, помня, что от нас требуется плод покаяния и исправление нашей жизни, вступая в новое лето благости, просим Господа не помянуть наших согрешений и беззаконий и благословить нас в наступающем году принести плоды достойные покаяния.

    Вспомним еще одну евангельскую притчу, изреченную Господом нашим Иисусом Христом в Евангелии от Луки. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Господь сказал: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Верим и знаем, что Господь ответит и на наши просьбы.

    Некий человек верил в Бога, просил Его и молился. Однажды ему приснился сон, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. Он видел картины из своей жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне: если последую путем твоим, ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» Господь отвечал: «Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена я нес тебя на руках».

    В сей день, возлюбленные братья и сестры, за молебным пением возблагодарим Господа за уходящее лето, за скорби и за радости, которые были ниспосланы нам. Вспомним слова святителя Иоанна Златоуста, которые он сказал в конце своей многотрудной жизни: «Слава Богу за всё». Мы с вами по примеру великого святителя Божия должны воздавать хвалу и благодарение Господу Богу. Будем помнить, что всё, что мы начинаем с молитвы и с благословения Святой Христовой Церкви, всегда венчается успехом.

    Сегодня в полночь мы вступим в новый 2025 год. Полночь — сакраментальное время, когда Господь Бог давал особые откровения древним патриархам и пророкам. Псалмопевец царь Давид любил в полночный час молиться Господу Богу. В полночь ангел Божий поразил всех первенцев египетских. Пророк Моисей в полночь вывел избранный народ из египетского рабства. В полночь родился Господь наш Иисус Христос; в полночь Он пришел на Иордан и принял Крещение от Иоанна; в ночные часы Он любил молиться Своему Небесному Отцу. В полночь Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа. В полночь Сын Божий Воскрес и в полночь Он придет для того, чтобы судить мир. Святая Церковь в полуночный час воспевает такие слова: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща». Сии слова сказаны о том, что когда Господь придет во Второе Свое Славное Пришествие, будет блажен человек, который в полуночи в молитве встретит Грядущего Христа Спасителя. Сегодня в полночный час обратимся ко Господу Богу с горячей молитвой и испросим у Него мира и благословения на грядущий год. Мы с вами знаем, что многие святые отцы ночью всегда молились Господу Богу. Таким примером служит преподобный Сергий Радонежский, который в полночный час всегда воспевал акафист Пречистой Преблагословенной Славной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, и сподобился посещения Богоматери. По примеру святых угодников Божиих попросим Господа, чтобы Он, Любвеобильный благословил всех нас в наступающий новый год благости Божией и даровал нам мир, здравие, благоденствие и во всем благое поспешение во спасение нашей бессмертной души. Пусть благословение Божие утверждает и укрепляет всех нас в делании заповедей Христовых, и милость Божия да сопутствует всегда нам в нашей жизни во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! 

01 январь 12:51 | : Будни / Верую

Главные новости


Пережитки старого быта. Уплотнение. И другие вести Поморья из декабря 1924 года…
Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (5)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20