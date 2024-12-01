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Патриарх Кирилл передал православный привет другим христианским конфессиям

    Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий — Папа Римский Франциск; глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III. В поздравлении говорится:

    Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

    Ныне мы вновь воздаем благодарность Предвечному Творцу неба и земли, Слову, ставшему плотью (Ин. 1:14) ради нашего спасения, явившему пример подлинной любви ко всякому человеку и разрушившему Своим пришествием дела диавола (1 Ин. 3:8).

    Желаю Вам крепости сил и щедрой помощи от Господа в дальнейшем высоком служении.

    С любовью во Христе Родившемся

    +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

27 декабрь 09:17 | : Будни / Верую

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