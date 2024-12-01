Патриарх Кирилл передал православный привет другим христианским конфессиям

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий — Папа Римский Франциск; глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III. В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне мы вновь воздаем благодарность Предвечному Творцу неба и земли, Слову, ставшему плотью (Ин. 1:14) ради нашего спасения, явившему пример подлинной любви ко всякому человеку и разрушившему Своим пришествием дела диавола (1 Ин. 3:8).

Желаю Вам крепости сил и щедрой помощи от Господа в дальнейшем высоком служении.

С любовью во Христе Родившемся

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ