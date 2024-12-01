"Красу аборигенов" взяла умная лошадка из Кенозерья

На V виртуальной выставке «КРАСА АБОРИГЕНОВ 2024» кобыла Мечта с ЭКО-фермы «Мезенка» Кенозерского национального парка стала лучшей по стране среди лошадей мезенской породы и вице-чемпионкой среди всех остальных пород.

Мечта — прекрасная, ухоженная и умная лошадь. Она родилась от Мозаики и Чука — неоднократных победителей международной выставки «Краса аборигенов» и других престижных конкурсов.

«Мечта очень ласковая, ориентированная на человека, она быстро учится всему новому и очень красивая. На конкурсе внимание обращали на конституцию лошади, экстерьер, на её движения, на то, как она стоит в стойке, как относится к человеку и слушается его. Мы рады успеху Мечты, но у нас есть, к чему стремиться — будем готовиться к следующей выставке, чтобы стать абсолютными чемпионами!», — рассказала заведующая сектором животноводства Кенозерского национального парка Роза Захарова.

Также на «КРАСЕ АБОРИГЕНОВ 2024» отметились питомцы ЭКО-фермы «Мезенка» Идиллия (2019 г.р., от Чука и Игарки) и Фенечка (2021 г.р., от Фидии и Чука) — они заняли третьи места в своих возрастных категориях.

За помощь в подготовке лошадей к конкурсу Кенозерский национальный парк благодарит руководителей ЭКО-фермы «Мезенка» Елену и Анатолия Паршиных, наших сотрудников Розу Захарову, Марию Кривоногову и волонтёра Анну Девяткину!

Кенозерский национальный парк занимается сохранением аборигенной породы мезенских лошадей уже не одно десятилетие. ЭКО-ферма «Мезенка» в д. Морщихинская — один из главных центров сохранения и разведения мезенок в Архангельской области. Парк наблюдает за мезенками и изучает их на всех ключевых коневодческих мероприятиях.

Напоминаем, что лично познакомиться с прекрасными лошадьми мезенской породы, чемпионами многих всероссийских и международных выставок и конкурсов, вы можете в д. Морщихинская, на ЭКО-ферме «Мезенка»! Забронировать тур на ферму https://kenozerotur.tb.ru/kentur/page5