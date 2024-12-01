Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Красу аборигенов" взяла умная лошадка из Кенозерья

На V виртуальной выставке «КРАСА АБОРИГЕНОВ 2024» кобыла Мечта с ЭКО-фермы «Мезенка» Кенозерского национального парка стала лучшей по стране среди лошадей мезенской породы и вице-чемпионкой среди всех остальных пород. 

Мечта — прекрасная, ухоженная и умная лошадь. Она родилась от Мозаики и Чука — неоднократных победителей международной выставки «Краса аборигенов» и других престижных конкурсов.

«Мечта очень ласковая, ориентированная на человека, она быстро учится всему новому и очень красивая. На конкурсе внимание обращали на конституцию лошади, экстерьер, на её движения, на то, как она стоит в стойке, как относится к человеку и слушается его. Мы рады успеху Мечты, но у нас есть, к чему стремиться — будем готовиться к следующей выставке, чтобы стать абсолютными чемпионами!», — рассказала заведующая сектором животноводства Кенозерского национального парка Роза Захарова. 

Также на «КРАСЕ АБОРИГЕНОВ 2024» отметились питомцы ЭКО-фермы «Мезенка» Идиллия (2019 г.р., от Чука и Игарки) и Фенечка (2021 г.р., от Фидии и Чука) — они заняли третьи места в своих возрастных категориях.

За помощь в подготовке лошадей к конкурсу Кенозерский национальный парк благодарит руководителей ЭКО-фермы «Мезенка» Елену и Анатолия Паршиных, наших сотрудников Розу Захарову, Марию Кривоногову и волонтёра Анну Девяткину!

Кенозерский национальный парк занимается сохранением аборигенной породы мезенских лошадей уже не одно десятилетие. ЭКО-ферма «Мезенка» в д. Морщихинская — один из главных центров сохранения и разведения мезенок в Архангельской области. Парк наблюдает за мезенками и изучает их на всех ключевых коневодческих мероприятиях.

Напоминаем, что лично познакомиться с прекрасными лошадьми мезенской породы, чемпионами многих всероссийских и международных выставок и конкурсов, вы можете в д. Морщихинская, на ЭКО-ферме «Мезенка»! Забронировать тур на ферму https://kenozerotur.tb.ru/kentur/page5

 

 

26 декабрь 15:52 | : Будни

Главные новости


Грехи наши тяжкие. Ироничная проза
Верной дорогой идите, товарищи!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (352)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20