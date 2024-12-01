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Главная елка Архангельска снова зажглась, Гринч оказался больной женщиной

К утру специалисты "Городского благоустройства" почти восстановили подсветку главной новогодней ёлки, а полиция установила личность человека, повредившего иллюминацию. Духоподъемной новостью поделился Дмитрий Морев:

 - Выяснилось, что праздник открытия ёлки чуть не сорвался из-за действий женщины в возрасте с неуравновешенной психикой. Как мне сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело и принимаются меры для принудительного медицинского сопровождения.

 Игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится на площади Ленина сегодня в 15 часов. На улице морозно, одевайтесь теплее!

14 декабрь 09:46 | : Будни

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