Главная елка Архангельска снова зажглась, Гринч оказался больной женщиной

К утру специалисты "Городского благоустройства" почти восстановили подсветку главной новогодней ёлки, а полиция установила личность человека, повредившего иллюминацию. Духоподъемной новостью поделился Дмитрий Морев:



- Выяснилось, что праздник открытия ёлки чуть не сорвался из-за действий женщины в возрасте с неуравновешенной психикой. Как мне сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело и принимаются меры для принудительного медицинского сопровождения.



Игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится на площади Ленина сегодня в 15 часов. На улице морозно, одевайтесь теплее!