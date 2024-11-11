В УФСИН по Архангельской области пришел Герой России

В преддверии Дня героев Отечества в УФСИН России по Архангельской области состоялась встреча с заместителем командира Беломорской военно-морской базы, капитаном 1-го ранга Дмитрием Масловым, получившим в 2020 году звезду Героя России.

Указом Президента Российской Федерации с формулировкой «за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов» Маслову было присвоено высшее почетное звание в стране.

В начале разговора Дмитрий Николаевич рассказал сотрудникам УФСИН, откуда он родом и как стал моряком-подводником. Его служба на Северном флоте началась в 1998 году после окончания Высшего военно-морского училища в Санкт-Петербурге. По его словам, вначале было нелегко, но отцы-командиры вселяли в них силу и надежду. Подводная лодка увлекла своей энергией и мощью, и Дмитрий решил, что хочет быть командиром субмарины. Дополнительные знания он получил в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге, после окончания которой был назначен старшим помощником командира подводной лодки «Гепард», а затем стал и её командиром. Помимо своей службы, Герой России также рассказал, как случайное участие за товарища в одном из спортивных мероприятий в 2005 году сделало спорт его самым любимым хобби, и сейчас он уже мастер спорта по зимнему офицерскому троеборью.

Общаясь с собравшимися в зале, Дмитрий Николаевич был очень искренним. Разговор получился доверительным и интересным. Конечно, самый первый вопрос сотрудников УФСИН касался того, за что он получил Героя России. Мужчина ответил без деталей, что экипаж был подо льдами почти 90 суток, они ушли под воду около Кольского берега и там же вышли, а основной их задачей был срыв боевой задачи иностранной АПЛ, с которой они успешно справились. Вместе с Дмитрием Масловым за выполнение сложного и рискованного задания моряков-подводников из его экипажа отметили высокими наградами.

Собравшиеся также интересовались, как устроена подводная лодка, как складываются отношения в экипаже в долгих походах, бытом военных на АПЛ, имеются ли ритуалы и традиции у моряков-подводников и как часто они бывают дома – в кругу своих родных и близких. Дмитрий Николаевич говорил и о верности родной стране, о том, как важна команда и взаимовыручка.

В заключении встречи сотрудники УФСИН спросили Дмитрия Маслова, как изменилась его жизнь после получения высокой награды. Герой России отметил, что она стала еще более интересной, насыщенной и активной. Он часто встречается со школьниками и рассказывает им о флоте России, судьбах моряков-подводников, а ребята, в свою очередь, задают много любопытных и очень разных по тематике вопросов, порой ставящих в тупик даже Героя России. От этих бесед он заряжается юношеским позитивом и энергией.