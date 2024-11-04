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Архангельское «Счастье не за морями» вошло в ТОП говорящих локаций РФ

Всего 7 таких объектов выделили специалисты туриндустрии, столица Поморья в их списке стоит на 6-ом месте.

Вдохновившись успехом похожей инсталляции в Перми, где «Счастье не за горами», архангельцы решили показать, где еще можно найти счастье. Оказалось, что для жителей портового города оно совсем не за морями. Ярко-белую надпись расположили на берегу Северной Двины, и на контрасте с пляжем и синим небом Архангельска арт-объект выглядит эффектно.

Создатели рассказали, что специально изменили шрифт и цвет надписи, чтобы получилась не банальная копия, а веселая перекличка со столицей Урала.

Как доехать: дорога в Архангельск из Москвы на поезде займет от 17 до 22 часов, а на самолете около дня – придется делать пересадку. Доехать до набережной с инсталляций от архангельского железнодорожного вокзала можно за 15 минут на авто или за 25 минут на автобусе.

Впрочем, местные жители скептически относятся к такой «приманке», и утверждают, что у них есть более интересные места, чтобы посмотреть, выпить и закусить.

27 ноябрь 10:31 | : Будни

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