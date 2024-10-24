Митрополит Корнилий: На землю снизошло спасительное время

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 ноября, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сей Воскресный день, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в пределы страны Гадаринской. В Ветхом Завете говорится о том, как пророк Божий Моисей вел свой народ в землю обетованную, но не все колена Израилевы вошли в эту землю, которую обещал дать Господь. Несколько колен не возжелали пойти в эту землю, но избрали себе как раз ту страну Гадаринскую, о которой сегодня упоминается в Евангелии. Когда Господь вошел в пределы Гадаринские, Его встретил человек, одержимый бесами с давнего времени, в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах, как повествует евангелист.

Увидев Господа, одержимый вскричал, пал пред Ним и громким гласом сказал: «Что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня». Как говорится в Евангелии, Спаситель повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Господь спросил сего человека: «Как тебе имя?» Почему Спаситель задал этот вопрос? Разве Всеведущий Бог не знает имени кого-либо? Конечно, же, знает. В ответ на вопрос Господа, бесы голосом этого одержимого человека ответили: «Легион». Легионом в римской армии называли подразделение численностью шесть тысяч человек. Такое количество бесов вселилось в этого несчастного человека! Господь, Который не проходил мимо человеческого горя, конечно же, исцелил одержимого, то есть изгнал из него бесов. Бесы ничего не могут без воли Божией, они обратились ко Христу с тем, чтобы Он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, и бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.

Почему же при встрече со Христом сей одержимый сказал: «Умоляю Тебя, не мучь меня»? Когда настанет конец сему миру, враг рода человеческого будет связан и станет пребывать в преисподней в вечном пламени. Две тысячи лет назад пришел Христос Спаситель, и Пришествие Господа мучило врага нашего спасения. Имя Божие невыносимо для рода бесовского. Еще в Ветхом завете мы с вами читаем, как он в образе змея соблазнил праматерь Еву, и этим поступком всё человечество, казалось, навсегда было лишено Царства Небесного. Но пришел на землю Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, Который победил врага нашего спасения и искупил Своею Кровию первородный грех Адама и вновь открыл всем нам двери в Царство Небесное. В Ветхом Завете говорится о том, как враг рода человеческого навел страшную болезнь на праведного Иова, и когда Господь наш Иисус Христос сорок дней постился и молился Своему Небесному Отцу в пустыне, враг рода человеческого также приступил к Нему и искушал Его. Сегодня мы читаем о том, что диавол просит Господа разрешить ему войти в стадо, и лишь только бесы вошли в свиней, они утопились. Если человека начинают беспокоить мысли о самоубийстве, нужно четко понимать, что такие помыслы приходят от диавола. Лишь только эти мысли приходят, необходимо тотчас призывать имя Божие, пойти в храм Божий, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин! Враг рода человеческого боится таинства Евхаристии, когда человек с покаянием причащается Святых Христовых Таин. Вражия сила отступает от такого человека. Боится враг нашего спасения и крестного знамения, которое мы совершаем, диавол бежит от него, как от огня. Конечно же, сила бесовская боится Крещенскую (или Богоявленскую) святую воду, которой мы окропляем себя и свои жилища.

Вернемся к евангельскому повествованию. Пастухи, которые стали свидетелями исцеления бесноватого, побежали и в городе и в селениях рассказали об увиденном. Люди вышли ко Христу, но не для того, чтобы слышать Его живое слово проповеди Царства Небесного, а для того, чтобы попросить Его уйти из их пределов. О том, что совершил Господь, люди узнали не только от пастухов — они нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Спасителя, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Тот, кто еще вчера наводил ужас на всех местных жителей, стал нормальным человеком! Это поразило живущих в Гадаринской стране и, видя, что Господь не простой человек, а Великий Чудотворец, люди убоялись Его и просили покинуть их пределы. Почему же они не пригласили Господа, чтобы услышать от Него глаголы жизни вечной? Свиные стада, которые они имели, ценили больше Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Материальное земное богатство, которое они потеряли в виде свиней, бросившихся со скалы, оказалось для них выше слов Христа Спасителя и Царства Небесного. Недаром древние говорили, что христианский Бог ревнив. Это означает, что недопустима никакая преграда между Богом и человеком. Если человек хочет послужить Богу, никакой преграды между ним и Господом не должно существовать! Создавая себе кумиров, мы нарушаем заповедь. Кумир в виде богатства или какого-либо нашего сильного увлечения становится барьером между нами и Богом.

Будем, возлюбленные, молиться Господу, чтобы Он Своею благодатию и человеколюбием помогал нам противостоять врагу нашего спасения. Без помощи и заступления Божия нам не справиться! Каждый человек имеет страсти и пороки, и поэтому диавол может гнездиться в его сердце. К примеру, гневливый человек, порой желая оправдать себя, говорит, что у него непростой характер, но при этом он отходчивый. На самом деле это не он «отходчивый», но просто демоны на время отходят от него, и он становится спокойным, и лишь только демоны снова приблизятся к нему, он снова проявит гневливый характер, с которым он никогда не может справиться без помощи Божией. Человек, любящий выпить без меры, может пребывать в очень печальном состоянии, и бес радуется этому. Если кто-то любит украсть, то бес также радуется этому. Устойчивое влечение к воровству медики даже называют клептоманией, она может проявляться в том, что человек крадет даже самые незначительные и мелкие предметы, не имеющие особой ценности. Если медики называют это болезнью, духовные врачи говорят об одержимости бесом. Пока такой человек не прибегнет к таинству Покаяния и Причащения Святых Христовых Таин, он не сможет исправиться. Бывает и так, что человек одну страсть может вроде бы преодолеть, но на самом деле он лишь заменяет ее другим пороком. Например, человек перестает пить, но потом к нему приступает другой бес, например, гнева, и он начинает выражаться страшной безобразной бранью. Разве такой человек встал на путь покаяния? Отнюдь, нет. Просто один бес отошел от него, а другой бес стал им помыкать и владычествовать в его сердце. Будем, возлюбленные, помнить, что всё доброе и святое — это язва для бесов. Вспомним годы безбожия, когда не просто закрывали храмы, но стирали их с лица земли, оскверняли, взрывали. С ужасом мы читаем о гонениях на христианство и об уничтожении святынь. Всё это делали бесноватые люди, которые не могли терпеть имя Божие, и храмы Божии, и кресты, которые осеняют нас с куполов храмов. Всё это было невыносимо для тех, кто ненавидел Господа Бога. Да не случится повторения таких страшных событий в нашей истории! Не дай Бог нам снова пережить гонения на Церковь Христову.

Сегодня мы благодарим Бога за дарованное нам спасительное время, когда мы свободно можем приходить в храмы Божии, на святые места для того, чтобы здесь лицом к лицу встретиться с Господом Богом, участвовать в таинствах церковных, и дай Бог, чтобы Его благословение всегда сопутствовало нам в жизни нашей до скончания века. Аминь!

С Воскресным днем поздравляю всех вас, дорогие мои!