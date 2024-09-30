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УФСИН скрепил отношения с Архангельском подписью и печатью

В УФСИН России по Архангельской области прошла рабочая встреча начальника ведомства Михаила Девятова с главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым.  

На ней состоялся разговор о проводимом сотрудничестве подразделений службы исполнения наказаний с администрацией муниципальных округов. Это касается и взаимодействия в вопросах трудоустройства лиц, находящихся в местах лишения свободы,  –  в центрах трудовой адаптации  осужденных ИУ постоянно выполняются заказы по изготовлению продукции для нужд муниципалитета, и благоустройства общественных территорий в округах, и создания комфортной городской среды в областном центре.

Глава администрации Дмитрий Морев положительно отозвался о помощи осужденных к принудительным работам, которые занимаются уборкой пляжа на набережной, детских площадок, благоустройством памятных мест в разных округах. В свою очередь Михаил Анатольевич отметил, что совместные действия, прежде всего направлены, на  социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Архангельск». 

В рамках проведенной встречи начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и глава городского округа «Город Архангельск» Дмитрий Морев подписали соглашение.  Главным вопросом взаимодействия станет реализация мероприятий в сфере пробации, которые будут направлены на социальное сопровождение и ресоциализацию осужденных и вышедших из мест лишения свободы. 

 

21 октябрь 12:00 | : Будни

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