Православная молодежь Архангельска вспоминала о трагедии Беслана

Архангельская молодежь присоединилась к памятным мероприятиям, посвященным событиям первых сентябрьских дней 2004 года в Беслане. В память о заложниках, которые три дня, находясь в заточении, не могли выпить ни капли воды, участники специальной акции набирали воду в ладони и поливали ею цветы.

Поучаствовал в «Капле жизни» глава епархиального молодежного отдела священник Андрей Слиняков. Вот так он прокомментировал важность сохранения памяти о событиях прошлого: «Мир предлагает всеми силами не переживать ни о чем, постоянно забивая душу сменяющимися картинками. Казалось бы, жить, не вспоминая о плохом, проще. Но любая память — это как корни у дерева. Без них мы подобны растению в пустыне, которое называется перекати-поле, оно не привязано ни к чему, и его постоянно носит ветром по бескрайним полям и степям. А дерево с крепкими корнями сможет пережить практически любые невзгоды и устоять при любых ветрах. Память о событиях — великих или печальных — служит для нас одним из корней, крепко удерживающих нас под шквальным ветром невзгод этого мира».

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники участников праздничной школьной линейки, посвященной началу нового учебного года. В течение почти трех суток они удерживали в спортзале школы № 1 более тысячи учителей, детей и их родителей. Во время штурма 3 сентября погибли 334 человека, среди которых было 186 детей, ранения получили 810 человек.

Святейший Патриарх Кирилл во время визита во Владикавказскую епархию 13 ноября 2022 года посетил школу № 1 Беслана и совершил заупокойную литию у поклонного креста. Обращаясь к участникам богослужения, Предстоятель Церкви сказал: «Когда думаешь о невинно убиенных, задаешь себе вопрос: а Господь Иисус Христос ведь тоже был невинно убиенный? Ведь Он проповедовал любовь, мир, исцелял, творил чудеса — а Его взяли и распяли. За что? Ни за что. И эта Жертва Спасителя прославляется Церковью, прославляется множеством народов. Мы поклоняемся изображению Креста Господня как символу этой невинной Жертвы».

«Все эти невинные дети, которые здесь погибли, как бы повторили крестный путь и крестную Жертву Спасителя, — отметил Святейший Патриарх. — Они тоже ни в чем не были не повинны, но их убили — так, как убили ни в чем не повинного Спасителя. И потому все они сегодня у Бога. Они наши молитвенники, ходатаи, они молятся за своих родителей, за своих родных, близких и, наверное, за всю нашу страну. Но мы должны вспоминать их в своих молитвах, просить, чтобы их святые имена хранились в памяти нашего народа».