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Архангельские родители жалуются на нехватку времени для общения с детьми

Родители, работающие на удаленке, реже страдают из-за нехватки времени на общение с детьми. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители несовершеннолетних детей из Архангельска.

51% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 42% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»).

 Только 39% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (48% против 30% отцов).

 Среди работающих на территории работодателя только каждый третий назвал достаточным время, проводимое с детьми, среди безработных — каждый второй, а вот среди занятых на удаленке — 2 из 3.

(картинка с http://helpdeti7.ru)  

 

30 август 07:46 | : Будни

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