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Архангельские медсестры и пролетарии - самые преданные своей работе

SuperJob выяснил, что самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте — учителя (6, 1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в 6 лет. Опрос проходил, в том числе, и в Архангельской области.

 Показатель частоты смены мест работы зависит от сферы деятельности. Там, где практикуется проектная занятость и срочные трудовые договоры, средний срок работы ниже. Так, например, самыми непостоянными специалистами являются пиарщики. Они меняют работодателя каждые 2 года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем около 2,5 лет.

 Какие процессы привели к тому, что показатель среднего срока работы на одном месте по сравнению с 2020 годом вырос в большинстве изученных профессиональных групп, особенно, среди менеджеров ВЭД (+2,6 года), медицинских представителей (+2,4 года), юристов и менеджеров по продажам (плюс по 2,3 года). В первую очередь, это кадровый дефицит: в условиях серьезной нехватки работников компании сосредоточились на удержании персонала. Соискатель сегодня совсем другой: стало больше тех, кто ищет новое место работы, не увольняясь со старого.

(фото с https://okzip.ru

14 август 08:15 | : Будни

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