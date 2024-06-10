Архангельские работодатели мотивировали отказы в приеме на работу

Далеко не всегда работодатели отказывают соискателям в трудоустройстве из-за несоответствия требованиям вакансии. Порой даже квалифицированный специалист попадает в стоп-лист из-за личных особенностей. Аналитики Talantix* выяснили, какие качества и характеристики кандидатов становятся препятствием для трудоустройства даже при сильных профессиональных навыках. Для работодателей «красными флагами» чаще всего становятся склонность к конфликтам и спорам, негативные высказывания в адрес бывших коллег и многократная смена работы — подавляющее большинство считают такое поведение соискателей неприемлемым и могут отказать в работе, даже если кандидат в целом подходит.

«Красный флаг» номер один, который заставляет рекрутера всерьёз задуматься о том, стоит ли продолжать взаимодействие с кандидатом на вакансию, — это выявленная на собеседовании склонность к конфликтам и спорам. Сразу 87% архангельских работодателей выделили это свойство личности как повод перестать дальше рассматривать кандидата на вакансию. Интересно, что чаще всего внимание на это обращают те HR-эксперты, которые в последний год в основном подбирали персонал на вакансии в строительстве (92%), маркетинге (90%) и ИТ (89%).

«Один из трендов современного рынка труда — это забота работодателей о комфортной атмосфере внутри коллектива, создание таких условий, в которых сотрудникам не придётся тратить свою энергию и время на разрешение конфликтных ситуаций. Именно поэтому рекрутеры обращают столь пристальное внимание на склонность кандидатов к конфликтам и спорам: появление такого человека может сломать выстроенные отношения в команде и повлиять на её продуктивность. Конфликтность — это мягкий навык, свойство личности с отрицательным знаком, и многие рекрутеры справедливо отмечают, что “перевоспитать” даже сильного эксперта, который нужен компании, сложнее, чем обучить его, тем или иным профессиональным навыкам», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Не менее весомым тревожным звоночком оказались и негативные высказывания в адрес бывших коллег — такое поведение отталкивает 70% работодателей. Чаще всего этот фактор связан с подбором маркетологов (80%), бухгалтеров (79%) и ИТ-специалистов (46%). Как и в случае с конфликтностью, появление такого сотрудника может поставить под угрозу комфортные отношения в команде. Кроме того, это может нанести вред имиджу компании не только на рынке труда, но и её бизнес-репутации.

В топ-3 «красных флагов» также входит частая смена работы соискателем — «летуны» вызывают вопросы у 70% работодателей региона. Причём обычно это те компании, которые активно открывают вакансии для специалистов в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (87%), «Маркетинг, реклама, PR» (87%) и «Финансы, бухгалтерия» (84%). Частая смена рабочих мест (или джоб-хоппинг, от англ. job hopping) характеризует кандидата как нелояльного и ненадёжного, между тем, большинство компаний, открывая вакансию, рассчитывают найти человека на долгосрочное сотрудничество.

У 42% рекрутеров вызывают настороженность «белые пятна» в резюме, а у 30% — отсутствие релевантного опыта у соискателя.

Также работодатели региона обращают внимание на поведение соискателей в Рунете. Так, 32% опрошенных отметили, что считают неприемлемым вызывающее поведение соискателя в социальных сетях (например, когда человек позволяет себе нецензурную лексику, публикует откровенные фото и пр.). К мониторингу социальных сетей кандидатов прибегают, когда ведётся подбор специалистов по маркетингу и продвижению бренда продукта (53%). Реже — при найме на позиции высшего и среднего менеджмента (24%).

Пятую часть работодателей отталкивают личные или семейные связи кандидата с компаниями-конкурентами, так как это может нарушать политику комплаенс (21%).

Встречаются в регионе и такие компании, которые обращают внимание на татуировки, яркий цвет волос, необычную прическу и пирсинг (9%). Слишком большой для позиции профессиональный опыт кандидата вызывает негативную реакцию только у 7% компаний, сказывается тренд расширения возрастных когорт найма. Отсутствие фото в резюме считают «красным флагом» 6% респондентов. Наличие хобби, которое отнимает много времени, смущает лишь 4% работодателей. Любопытно, что некоторые рекрутеры также скептично настроены в отношении соискателей, которые увлекаются нумерологией и астрологией.