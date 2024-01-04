В 2024 году Почта России модернизирует три сельских отделения в Архангельской области

Почта России продолжает модернизацию отделений в Архангельской области. В 2024 г. компания построит три отделения по технологии быстровозводимой конструкции (БВК) в сёлах Ильинско-Подомское Вилегодского района, Долматово Вельского района и Яренск Ленского района. Компания начала проводить модернизацию сельских почтовых отделений в 2022 г. по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

БВК позволяет в кратчайшие сроки построить новое отделение там, где нет подходящего здания для почты, а старое находится в ветхом состоянии. Такие отделения строят по технологии деревянного каркасного домостроения, снаружи фасады облицуют декоративными панелями.

Во время модернизации отделений Почта особое внимание уделяет развитию безбарьерной среды. Для этого входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проёмы.

В обновлённых отделениях клиенты смогут получать не только почтовые и финансовые услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

Справочно:

В Архангельской области семь почтамтов. В регионе расположено самое северное в мире почтовое отделение на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Общая протяжённость почтовых маршрутов области — 34 000 километров, из них 30 000 километров автомобильных и 3 500 железных дорог.