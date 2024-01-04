Авиакомпания «Россия» перевезла за 4 месяца 144 пушистых пассажира

Пассажиры «России» (Группа Аэрофлот) воспользовались услугой путешествия с питомцем на соседнем кресле 144 раза с момента ее запуска в апреле 2024 года. Всего в салоне воздушного судна рядом со своими хозяевами летели 110 собак, 33 кошки и 1 кролик, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее на борту могли путешествовать только питомцы, вес которых не превышал 8 кг (вместе с переноской). Для них предусмотрены места под сиденьем впередистоящего кресла. Теперь у большого количества пассажиров появилась возможность взять домашних животных с собой в салон. Комфортные путешествия стали доступны для владельцев более тяжелых питомцев. Услуга охватывает множество мелких и средних собак, а также щенков крупных пород.

Перелеты могут казаться беспокойными для домашних животных и их хозяев. Но теперь пассажиры авиакомпании «Россия» могут не расставаться с любимыми питомцами во время путешествия. Такая возможность может положительно сказаться на выборе – точно брать друга с собой.

Самой популярной породой у пассажиров «России» оказался кавалер-кинг-чарльз-спаниель – 10 собак летели вместе с хозяевами. На втором месте – таксы и шпицы, их посадили рядом с собой 9 путешественников. Третье место делят по 7 французских бульдогов, мопсов и йоркширских терьеров. Затем – 6 кокер-спаниелей и 5 джек-рассел-терьеров.

Самыми редкими домашними питомцами на борту среди собак стали представители пород помски, китайская хохлатая, левретка, миниатюрный бультерьер и петербургская орхидея.