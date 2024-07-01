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Пенсионеры cмогут открыть специальный социальный вклад

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании особых банковских вкладов для граждан с низкими доходами. Такие счета будут называться социальными и пригодятся россиянам, получающим поддержку от государства. Открыть вклад можно будет через «Госуслуги». Документ появился на официальном портале публикования правовых актов, сообщает News.ru.

На социальный вклад можно будет внести не более 50 тысяч рублей. Размещение средств в иностранной валюте запрещается. На такой счет будет установлена максимальная процентная ставка. Выплаты по процентам банки обязаны осуществлять каждый месяц.

Договор будет заключаться на год с возможностью продления. Однако для этого должно быть соблюдено одно условие — на дату окончания договора гражданин должен оставаться получателем мер социальной поддержки.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому граждане России смогут потратить материнский капитал на строительство индивидуального жилого дома через механизм счетов эскроу. Как сказано в документе, средства маткапитала полностью либо частично могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является застройщик. Норма вступает в силу с 1 марта 2025 года.

 

23 июль 08:00 | : Будни

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