Путин разрешил местным властям вводить туристический налог с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении со следующего года туристического налога путем преобразования курортного сбора, который размещен на портале опубликования правовых актов. Муниципалитеты будут самостоятельно решать, стоит ли вводить его и какой размер ставок выбирать.

Согласно документу, максимальная ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Каждый год ставка будет увеличиваться на один процентный пункт вплоть до 2029 года. Налог также не будет взиматься с определенных категорий граждан, в том числе участников СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что после введения закона о туристическом налоге цены на отдых не повысятся существенно. По словам представителя Кремля, благодаря новому налогу будет повышаться качество туристических объектов.

Ранее стало известно, что всем регионам России могут дать право взимать туристический сбор. Это может произойти уже с 1 января 2025 года. До конца 2024 года он действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге. Сейчас готовятся предложения по его модернизации. Плату планируется взимать с номера гостиницы и отеля, а не с проживающего, пишет News.ru.