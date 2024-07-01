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На ЖК «River Park» Группы Аквилон возводят 3-й этаж

Строительство нового жилого комплекса на ул. Урицкого ведется по графику. Сейчас строители осуществляют кирпичную кладку стен 3-го этажа. Также выполняется устройство фундаментной плиты подземного паркинга и прокладка дренажных сетей.

 Напомним, что участок был приобретен Группой Аквилон на открытом аукционе в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий». По договору с муниципалитетом застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома – на ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого также полностью расселен и разобран. Здесь будет разбит общедоступный сквер. Вместе с благоустройством территории расположенного рядом ЖК «River Park» и мемориальным сквером вдоль набережной Северной Двины на месте Михаило-Архангельского монастыря, который также обустроен за счёт Группы Аквилон, это создаст общедоступное рекреационное пространство площадью 1,5 га. 

 Проект нового жилого комплекса выполнен в таком же стиле, как расположенный рядом и уже сданный в эксплуатацию ЖК «River Park». В двух корпусах общей площадью порядка 20 тыс. кв. м помимо квартир разнообразных планировок, предусмотрен подземный паркинг и кладовые.

 При строительстве реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге даёт жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Квартиры спроектированы по передовой концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трёхкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков — не менее 2,7 метра. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

 В зданиях устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная безстояковая разводка системы отопления с поквартирным учётом потребления теплоэнергии, двухтарифные счётчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и кладовые. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS».

22 июль 15:24 | : Будни

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