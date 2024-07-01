21 июля – День металлурга

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР – причем не только в России, но и в Армении, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности любого государства и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.

Поэтому сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Некоторые из этих профессий существуют на протяжении веков. Археологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в античном мире возникло представление о трех веках человечества – каменном, бронзовом и железном, – что лишний раз подчеркивает значимость металлов для развития общества, а также говорит о древней истории металлургического искусства.

По материалам https://www.calend.ru/