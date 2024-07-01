Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

21 июля – День металлурга

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР – причем не только в России, но и в Армении, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности любого государства и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.

Поэтому сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Некоторые из этих профессий существуют на протяжении веков. Археологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в античном мире возникло представление о трех веках человечества – каменном, бронзовом и железном, – что лишний раз подчеркивает значимость металлов для развития общества, а также говорит о древней истории металлургического искусства.

По материалам https://www.calend.ru/

 

21 июль 12:00 | : Будни

Главные новости


Мой первый пес
Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (229)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20