14 июля в России отмечают День рыбака

Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Впервые этот праздник отметили в 1964 году в Мурманске — в регионе, для которого рыбная промышленность была и остается одной из ключевых отраслей экономики. Год спустя День рыбака в качестве профессионального праздника был установлен уже для всей страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года № 3519-VI. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В 1980 году празднование было подтверждено следующим Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Рыболовство включает вылов морских и речных рыб и других водных животных, является одной из ведущих отраслей промышленности государства, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать её в питании, а также для получения рыбьего жира.

Россия обладает самой большой морской акваторией в мире, миллионами километров рек, богатейшими запасами биологических ресурсов. Рыболовство является древнейшим промыслом и неотъемлемой частью национальной культуры России. Рыбохозяйственный комплекс имеет стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства, производит высококачественную продукцию, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Если говорить о российской части Арктики, то наша страна обладает самой протяженной береговой линией в этой акватории. Отечественные рыбаки добывают в арктических морях около полумиллиона водных биоресурсов в год – более 10% от общероссийского вылова. Конечно, в первую очередь это Баренцево и Норвежское моря, есть положительная динамика на промысле северной креветки и крабов.

День рыбака могут считать своим профессиональным праздником не только непосредственно мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений и университетов, пограничники, осуществляющие охрану водных биоресурсов в экономической зоне России.